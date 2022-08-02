Peru'da maymun çiçeğinden ilk ölüm gerçekleşti

Güney Amerika ülkesi Peru Sağlık Bakanlığı, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 300'ü aştığını ve ilk ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı.
Ölen kişinin başkent Lima'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu öğrenildi.
Brezilya'nın ardından ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu
Peru, Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından maymun çiçeği vakası kaynaklı ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.
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