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SON DAKİKAUzmanlar uyardı: Maymun çiçeğinin hiç bilinmeyen yeni belirtileri

Peru'da maymun çiçeğinden ilk ölüm gerçekleşti

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Güney Amerika ülkesi Peru'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Peru'da maymun çiçeğinden ilk ölüm gerçekleşti

 

 

Güney Amerika ülkesi Peru Sağlık Bakanlığı, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 300'ü aştığını ve ilk ölümün kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Ölen kişinin başkent Lima'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu öğrenildi.

Brezilya'nın ardından ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu

Peru, Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından maymun çiçeği vakası kaynaklı ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

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