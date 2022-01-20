Peru'da petrol sızıntısı deniz canlılarını tehdit ediyor

Güney Amerika ülkesi Peru kıyılarındaki petrol sızıntısının yol açtığı kirlilik nedeniyle çok sayıda deniz canlısı tehdit altında.

Tonga'daki volkanik patlamanın neden olduğu tsunaminin ardından ülkenin Pasifik Okyanusu'ndaki La Pampilla rafinerisinden sızan petrol yaklaşık 4 kilometrelik alana yayıldı.

Yetkililer, rafineriyi işleten İspanyol Repsol şirketine daha fazla sorumluluk alması çağrısında bulundu. Sızıntı, plaj ve doğal alanları etkiledi.

Çevre Bakanı Ruben Ramirez, çevresel acil durum ilan ettiklerine işaret ederek, "Sorumsuz bir şekilde bölgedeki belediyelere ve polise hiçbir şey iletilmedi. Bu ciddi bir hasar, tatilciler bölgeden çıkarılıyor." dedi.

La Pampilla rafinerisinden yapılan açıklamada ise sızıntının neden olduğu kirlilikle mücadele için 50 kişilik ekibin pompalar ve özel emici malzeme ile petrolü temizlediği duyuruldu.

Savcılık soruşturma başlattı

Devlet Tarafından Korunan Doğal Alanlar Ulusal Servisi'nden yapılan açıklamaya göre ise petrol sızıntısı, Guaneras Adaları Ulusal Rezerv Sistemi, Adacıklar ve Balıkçılar noktaları ile kuzey sahili Ancon'un rezerv alanını etkiledi.

Savcılık, çevre kirliliği nedeniyle soruşturma başlattı.