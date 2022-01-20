  • BIST 2.054,57
  • Altın 791.80851
  • Dolar 13.4974
  • Euro 15.3522
  • Lefkoşa 3 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Peru'da petrol sızıntısı deniz canlılarını tehdit ediyor

» »
Güney Amerika ülkesi Peru kıyılarındaki petrol sızıntısının yol açtığı kirlilik nedeniyle çok sayıda deniz canlısı tehdit altında.
Peru'da petrol sızıntısı deniz canlılarını tehdit ediyor

Güney Amerika ülkesi Peru kıyılarındaki petrol sızıntısının yol açtığı kirlilik nedeniyle çok sayıda deniz canlısı tehdit altında.

Tonga'daki volkanik patlamanın neden olduğu tsunaminin ardından ülkenin Pasifik Okyanusu'ndaki La Pampilla rafinerisinden sızan petrol yaklaşık 4 kilometrelik alana yayıldı.

Yetkililer, rafineriyi işleten İspanyol Repsol şirketine daha fazla sorumluluk alması çağrısında bulundu. Sızıntı, plaj ve doğal alanları etkiledi.

Çevre Bakanı Ruben Ramirez, çevresel acil durum ilan ettiklerine işaret ederek, "Sorumsuz bir şekilde bölgedeki belediyelere ve polise hiçbir şey iletilmedi. Bu ciddi bir hasar, tatilciler bölgeden çıkarılıyor." dedi.

La Pampilla rafinerisinden yapılan açıklamada ise sızıntının neden olduğu kirlilikle mücadele için 50 kişilik ekibin pompalar ve özel emici malzeme ile petrolü temizlediği duyuruldu.

Savcılık soruşturma başlattı

Devlet Tarafından Korunan Doğal Alanlar Ulusal Servisi'nden yapılan açıklamaya göre ise petrol sızıntısı, Guaneras Adaları Ulusal Rezerv Sistemi, Adacıklar ve Balıkçılar noktaları ile kuzey sahili Ancon'un rezerv alanını etkiledi.

Savcılık, çevre kirliliği nedeniyle soruşturma başlattı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mahkemeden ilginç karar: Gece sifon çekmek hak ihlali19 Ocak 2022 Çarşamba 10:12
  • 77 kişiyi öldüren ırkçı Breivik'ten mahkemede Nazi selamı19 Ocak 2022 Çarşamba 02:45
  • Beyaz Saray: Rusya'nın Her An Ukrayna'ya Saldırabileceği Bir Aşamadayız19 Ocak 2022 Çarşamba 02:35
  • Belçika’da Kaybolan Çocuğun Cesedi Hollanda’da Bulundu18 Ocak 2022 Salı 23:03
  • Avrupa Parlamentosu’nun Yeni Başkanı Seçildi18 Ocak 2022 Salı 20:13
  • Fransa Eğitim Bakanı'nın Kovid-19 Protokollerini Tatilde Açıkladığı Ortaya Çıktı18 Ocak 2022 Salı 18:35
  • AB Ülkelerinin Maliye Bakanları Enflasyon Ve Enerji Konularını Görüştü18 Ocak 2022 Salı 17:17
  • Fransa'da Twitter'a yargılama: Kamuya hakarette suç ortaklığı18 Ocak 2022 Salı 15:02
  • Almanya’da Covid-19 rekoru kırıldı18 Ocak 2022 Salı 13:31
  • NATO kapsayıcı uzay politikasını açıkladı18 Ocak 2022 Salı 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti