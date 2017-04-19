Peru'da şiddetli deprem

Güney Amerika ülkesi Peru'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Peru'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi depremin, ülkenin Amazon bölgesindeki Iquitos kentinin 255 kilometre kuzeybatısında, 10,7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Ekvador ve Kolombiya'da da hissedilen depremde can ya da mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ekvador'un başkenti Quito'da depremin ardından halkın binaları terk ettiği kaydedildi.

Ekvador'da 16 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 663 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 29 bin kişi evsiz kalmıştı. Depremin ardından 2 binden fazla artçı şok meydana gelmişti.