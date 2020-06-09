Peru'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 106 Kişi Öldü

Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 106 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 106 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5 bin 571'e yükseldi, vaka sayısı ise 3 bin 181 artarak 199 bin 696'ya çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 89 bin 556 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.