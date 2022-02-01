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Peru’daki petrol sızıntısına sebep olan şirkete yasak

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Peru'da yaşanan petrol sızıntısının ardından hükümet, Repsol şirketi hakkında yeni bir karar daha aldı.
Peru’daki petrol sızıntısına sebep olan şirkete yasak

Peru'da yaşanan petrol sızıntısının ardından hükümet, Repsol şirketi hakkında yeni bir karar daha aldı.

Peru Çevre Bakanı Ruben Ramirez yaptığı açıklamada, La Pampilla Rafinesini işleten İspanya merkezli Repsol şirketinin 10 binden fazla varil petrol sızıntısı ile çevre felaketine yol açması nedeniyle petrol boşaltma operasyonlarını geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Çevre Bakanı Ramirez alınan kararın, Repsol şirketinin başka bir petrol sızıntının olmayacağına dair garanti verene dek süreceğini ifade etti.

Repsol şirketi ise alınan kararı, orantısız ve mantıksız bulduğunu ve şirketin temel ürünlerde kıtlık riski yaşamamak için her türlü çabayı göstereceğini söyledi. Repsol şirketi ayrıca La Pampilla Rafinerisinin Peru’daki en büyük rafine olduğunu belirleterek, rafine şirketinin Peru akaryakıt pazarının yüzde 40’ını oluşturduğunu ifade etti.

Öte yandan Repsol rafine şirketi, dökülen petrolün yüzde 35'inin geri kazanıldığını, ancak temizleme işleminin Şubat ayı sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

Dün görevinden istifa eden Peru Başbakanı Mirtha Vasquez, hükümetin Repsol şirketi hakkında “çevre felaketi hasarı” gerekçesiyle uluslararası bir dava üzerinde çalıştığını söyledi.

Peru'daki petrol sızıntısı 15 Ocak'ta Tonga'daki sualtı yanardağında meydana gelen patlamanın ardından Lima kıyılarında gerçekleşmişti. Şirket sızıntı nedeniyle tepki almış ve Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, olayı son yıllarda ülkeyi etkileyen en büyük çevre felaketi olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Peru yargısı 29 Ocak'ta Repsol şirketi yöneticilerine yurt dışı yasağı getirildiğini duyurmuştu.

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