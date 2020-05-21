  • BIST 102.653
  • Altın 379,540
  • Dolar 6,7923
  • Euro 7,4660
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Perulu belediye başkanı karantinayı ihlal edip içki içerken basıldı, yakalanmamak için tabuta girip ölü taklidi yaptı

» »
Perulu belediye başkanı karantinayı ihlal edip içki içerken basıldı, yakalanmamak için tabuta girip ölü taklidi yaptı
Perulu belediye başkanı karantinayı ihlal edip içki içerken basıldı, yakalanmamak için tabuta girip ölü taklidi yaptı

Peru’da içki içmek için karantina kurallarını ihlal ederken suçüstü yakalanan bir belediye başkanı, gözaltına alınmamak için bir tabutun içine girerek ölü taklidi yaptı.

Peru'nun güneyindeki Castrovirreyna eyaletindeki Tantara adlı ilçenin Belediye Başkanı Jamie Rolando Urbina Torres, pazartesi günü karantina kurallarını ve sosyal mesafe önlemlerini hiçe sayarak arkadaşlarıyla içki içmeye gitti.

Polisin durumu fark etmesi üzerine içki aleminin karakolda bitmesinden endişe eden grup, sarhoşluğun da etkisiyle, koronavirüs hastaları için yapılan tabutlara saklanıp ölü taklidi yapmaya karar verdi.

 

Numaralarının işe yaradığından emin olan Torres ve arkadaşları maskeli bir şekilde tabutun içinde kımıldamadan yatarken, polis de grubu gözaltına almadan önce bol bol fotoğraflarını çekti.

Polis, yakalandığında Torres’in bir hayli sarhoş olduğunu söyledi.

Torres, daha önce de salgını ciddiye almadığı ve ilçede güvenlik önlemlerini uygulamadığı gerekçesiyle halk tarafından eleştirilmişti. Peru’da yaklaşık bir ay önce karantina ilan edildi. Ancak Tantara halkı, Torres’in bu ilandan sonra sadece sekiz gün ilçede kaldığını belirtti.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 800'den fazla ithal ürüne ek gümrük vergisi getirildi20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:42
  • ABD’de F-35 uçağı düştü20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:38
  • ABD'de Covid-19'a karşı 'evde kal' uygulamasıyla 230 binden fazla ölüm engellendi19 Mayıs 2020 Salı 15:53
  • Son dakika! Trump'tan DSÖ'ye fon için 'reform' şartı19 Mayıs 2020 Salı 10:12
  • Beyaz Saray Doktoru, Trump'ın "Hidroksiklorokin" Kullanma Nedenini Açıkladı19 Mayıs 2020 Salı 10:09
  • Trump'tan DSÖ'ye '30 gün süre': Esaslı reformlar yapmazsanız size sağladığımız fonu kalıcı olarak durduracağız19 Mayıs 2020 Salı 09:35
  • Trump Obama'yı 'beceriksiz' ve 'en kötü başkanlardan biri' olarak niteledi19 Mayıs 2020 Salı 09:04
  • Brezilya: Bolsonaro'ya sağlık bakanı dayanmıyor16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:47
  • ABD Temsilciler Meclisi, 3 Trilyon Dolarlık Yeni Ekonomik Destek Paketini Onayladı16 Mayıs 2020 Cumartesi 10:10
  • ABD’de perakende satışlar Nisan’da yüzde 16,4 düştü16 Mayıs 2020 Cumartesi 09:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti