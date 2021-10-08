Peru’nun yeni Başbakanı Mirtha Vazquez oldu

Peru’da Başbakan Guido Bellido ve kabinesinin tamamı istifa etmişti. Bellido'nun istifasının ardından Devlet Başkanı Pedro Castillo, eski Kongre Başkanı Mirtha Vasquez’i Başbakan olarak atadı.

Vasquez, selefi Bellido’nun istifasının ardından Lima Hükümet Sarayı’nda düzenlenen törenle Peru'nun yeni başbakanı olarak yemin etti.

Castillo’nun huzurunda düzenlenen resmi törende konuşan Vasquez, “Tanrıya yemin ederim ki, her gün onurları için yaşamla mücadele eden ve gerçek hak eden Peru halkına hizmet edeceğim” ifadelerini kullandı.

Başbakan Vasquez, insan hakları konusunda uzmanlaşmış bir avukat ve Cajamarca yerlisi olduğu biliniyor.