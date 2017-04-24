PES 2018 nasıl olacak ve ne zaman çıkacak?

En sevilen futbol oyunlarında zirveye oynayanlardan biri olan Pro Evolution Soccer sersinin yeni serisi PES 2018 ne zaman çıkacak? PES 2018'in sistem gereksinimleri neler olacak? İşte oyun tutkunlarının merakla beklediği o soruların cevapları...

Oyun dünyasında futbol oyunu denince akla gelen ilk oyunlardan olan PES serisi yıllardır oyun dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Konami tarafından geliştirilen ve öncülleriyle bir dönemin çocuklarının kulaklarına Japonca kelimeleri kazıyan PES serisinin yeni oyunu da heyecanla bekleniyor. PES 2018 ne zaman çıkacak ve PES 2018’in sistem gereksinimleri neler olacak sorusu oyun tutkunları tarafından en çok merak edilenlerin başında geliyor.

PES 2018 NASIL OLACAK?

Fox Engine oyun motoruna sahip olacak olan PES 2018’de ışıklandırma efektleri üzerinde yoğunlaşacağını tahmin ediliyor. PS4 ve XPX Scorpio için 4K 60fps olarak gelmesi beklenen PES 2018 yeni deneyimler yaşatacak.

PES 2018 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PES 2018’in çıkış tarihi tam belli olmasa da internette sızıntı bir bilgi olarak dolaşan haberlere göre Amazon’da 15 Eylül 2017 satışa sunulacağı yanlışlıkla duyurulmuş. PES 2018’in fiyatı 70 Euro olarak bekleniyor.

PES 2018 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

PES 2018’de beklenen Sistem gereksinimleri şu şekilde;

İşletim sistemi: Windows 7 – 8/8.1- 10

İşlemci: Intel Core i5-530 2.5 GHz veya AMD Phenom II X4 925 2.5 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 260 veya daha iyi AMD/ATI Radeon HD4850 veya daha iyi

DirectX: Version 10

Depolama alanı: 18 GB