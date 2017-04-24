 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.213
  • Altın 146,740
  • Dolar 3,5891
  • Euro 3,9029
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASon Dakika: Barbaros Karpaz açıklarında!

PES 2018 nasıl olacak ve ne zaman çıkacak?

»
PES 2018 nasıl olacak ve ne zaman çıkacak?
En sevilen futbol oyunlarında zirveye oynayanlardan biri olan Pro Evolution Soccer sersinin yeni serisi PES 2018 ne zaman çıkacak? PES 2018'in sistem gereksinimleri neler olacak? İşte oyun tutkunlarının merakla beklediği o soruların cevapları...

Oyun dünyasında futbol oyunu denince akla gelen ilk oyunlardan olan PES serisi yıllardır oyun dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Konami tarafından geliştirilen ve öncülleriyle bir dönemin çocuklarının kulaklarına Japonca kelimeleri kazıyan PES serisinin yeni oyunu da heyecanla bekleniyor. PES 2018 ne zaman çıkacak ve PES 2018’in sistem gereksinimleri neler olacak sorusu oyun tutkunları tarafından en çok merak edilenlerin başında geliyor.

PES 2018 NASIL OLACAK?

Fox Engine oyun motoruna sahip olacak olan PES 2018’de ışıklandırma efektleri üzerinde yoğunlaşacağını tahmin ediliyor. PS4 ve XPX Scorpio için 4K 60fps olarak gelmesi beklenen PES 2018 yeni deneyimler yaşatacak.

PES 2018 NE ZAMAN ÇIKACAK?

PES 2018’in çıkış tarihi tam belli olmasa da internette sızıntı bir bilgi olarak dolaşan haberlere göre Amazon’da 15 Eylül 2017 satışa sunulacağı yanlışlıkla duyurulmuş. PES 2018’in fiyatı 70 Euro olarak bekleniyor.

PES 2018 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

PES 2018’de beklenen Sistem gereksinimleri şu şekilde;

İşletim sistemi: Windows 7 – 8/8.1- 10

İşlemci: Intel Core i5-530 2.5 GHz veya AMD Phenom II X4 925 2.5 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 260 veya daha iyi AMD/ATI Radeon HD4850 veya daha iyi

DirectX: Version 10

Depolama alanı: 18 GB

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Samsung Galaxy S8 ve S8+ çıkar çıkmaz indirime girdi! Galaxy S8 fiyatı ne kadar?23 Nisan 2017 Pazar 16:40
  • Alışveriş sitesi Alibaba.com'a Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüdü22 Nisan 2017 Cumartesi 12:52
  • Google araç üretiyor peki ama Apple?22 Nisan 2017 Cumartesi 11:00
  • "Haftanın Ücretsiz Uygulaması" sekmesini kaldırdı!22 Nisan 2017 Cumartesi 10:53
  • İki astronot uzay yolculuğuna başladı!20 Nisan 2017 Perşembe 11:41
  • Çift kameralı Galaxy S8 Plus ortaya çıktı20 Nisan 2017 Perşembe 10:26
  • Cihazdaki sorunlardan dolayı yine ertelendi!20 Nisan 2017 Perşembe 10:24
  • Steam’e Çin’den rakip geldi!20 Nisan 2017 Perşembe 09:53
  • İnternetsiz Instagram özelliği geliyor!20 Nisan 2017 Perşembe 09:50
  • Facebook’un yeni projesi beyin kontrollü yazı teknolojisi20 Nisan 2017 Perşembe 09:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti