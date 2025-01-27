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Peş Peşe Trafik Kazaları: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Yıldırım-Ötüken, Alsancak ve Lefkoşa-Gazimağusa anayollarında meydana gelen üç ayrı kazada bir kişi beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz ve alkollü sürücüler polis tarafından tutuklandı.
Peş Peşe Trafik Kazaları: Bir Kişi Ağır Yaralandı

KKTC’de 26 ve 27 Ocak tarihlerinde üç farklı noktada trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda bir kişi ağır yaralanırken, ehliyetsiz araç kullanan bir sürücü ve alkollü araç kullanan başka bir sürücü polis tarafından tutuklandı.

Yıldırım-Ötüken Anayolu’nda Kaza: Bir Kişi Ağır Yaralandı
26 Ocak 2025 tarihinde, saat 15.30 sıralarında, Yıldırım-Ötüken Anayolu’nda seyir halinde olan 17 yaşındaki Ramazan CENGİZ yönetimindeki HS 211 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak banketteki toprak sete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol ortasında yan yatmış halde durdu.

Kazada sürücü Ramazan CENGİZ ile araçta yolcu olarak bulunan Gazi Hasan GAZİLERSOYLU (15), Berat HAYTA (15), Umut Mustafa SERÇE (15) ve Ali YEĞEN (15) yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Ali YEĞEN’in sağ ayak bileğinde kırık tespit edilirken, Gazi Hasan GAZİLERSOYLU, Berat HAYTA ve sürücü Ramazan CENGİZ tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ancak Umut Mustafa SERÇE, beyin kanaması teşhisi ile nöroloji servisinde müşahede altına alındı.

Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanan sürücü Ramazan CENGİZ, trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından dolayı tutuklandı.

Alsancak’ta Kırmızı Işık İhlali Kazaya Yol Açtı
Aynı gün saat 22.30 sıralarında, Alsancak Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde Cemal TÜRKLER (65) yönetimindeki ZC 597 plakalı araç, kırmızı ışık ihlali yaparak Tatlısı Sokak’tan yeşil ışıkta ana yola giriş yapan Mehmet KURT (30) yönetimindeki MC 868 plakalı araca çarptı.

Kazanın ardından yapılan kontrollerde Mehmet KURT’un 126 miligram alkollü olduğu tespit edildi ve alkollü araç kullanmak suçundan tutuklandı. Kazada yaralanan olmadı.

Dörtyol Kavşağı’nda Dikkatsizlik Kazaya Neden Oldu
27 Ocak 2025 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı’nda dikkatsiz bir dönüş kazaya yol açtı. Fatma TEKGÖZ (43) yönetimindeki YB 956 plakalı araç, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı tanımadan Geçitkale yönüne dönmek isterken, Gazimağusa yönüne giden Minel AĞLAR (25) yönetimindeki LG 718 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan Minel AĞLAR, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Polis, kazalarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı

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