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PESCO kaynaklarıyla savunma sanayisine yatırım

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Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs’ta savunma sanayisinin geliştirilmesi ve bu konuda verilen AB fonlarından yararlanılabilmesi için çalışma yaptıklarını açıkladı.
PESCO kaynaklarıyla savunma sanayisine yatırım

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in dün Rum Meclisi Sanayi Enerji Ticaret ve Turizm Komitesi toplantısına katılarak, bakanlığının ileri teknoloji savunma sanayii kurulması ve bunun PESCO çerçevesinde finanse edilmesi konularında bilgi verdiğini yazdı.

Habere göre, Angelidis toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, AB tarafından 2021-2027 dönemi için savuna sanayine verilmesi öngörülen 13 milyar Euro’luk ödenekten yararlanabilmek için bir ön hazırlık yapılması gerektiğini; bunun için ise bakanlığın araştırma birimi kurduğunu ifade ederek bu çerçevede akademik kurumlar ve üniversitelerle de işbirliği yapılmasının planlandığını belirtti.

Angelidis, RMMO’nun, yerli savunma sanayisiyle güçlendirilmesini hedeflediklerini belirterek, insansız hava araçlarının Güney Kıbrıs’ta üretilebilecek duruma gelmesini örnek gösterdi.

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