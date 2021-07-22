PES'in Adı Tarihe Karıştı, eFootball Duyuruldu!

Konami, dünyaca ünlü futbol oyunu PES serisinde isim değişikliğine gitti. PES, bundan sonra eFootball olarak adlandırılacak. Ayrıca bu yıl çıkacak yeni oyun ücretsiz olacak.

Pro Evolution Soccer ya da bilinen kısaltmasıyla PES serisi, birçok oyunseverin tutkunu olduğu bir oyun olarak öne çıkıyor.

Bazı oyunseverler tercihini EA yapımı FIFA'dan yana kullansa da PES'in hala kendine has bir kitlesi bulunuyor.

Ancak video oyun dünyasının önemli üreticilerinden KONAMI, PES kitlesini şaşırtacak bir hamlede bulundu.

''PES GİTTİ EFOOTBALL GELDİ''

PES severler oyunun 2022 sürümünü merakla beklerken oyunun yapımcısı Konami, yıllardır PES adıyla anılan Pro Evolution Soccer serisinin adının ''eFootball'' olarak değiştirildiğini duyurdu.

Konami'nin açıklamasında, sonbaharda piyasaya sürülecek oyunun eFootball 2022, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek oyunun ise eFootball 2023 ismine sahip olacağı belirtildi.

eFootball 2022 adı altında yeni sürümü çıkacak oyunla ilgili birçok yenilik de duyuruldu.

EFOOTBALL 2022 ÜCRETSİZ OLACAK

Konami, oyunun yeni sürümünü tanıtırken oyunseverlere önemli bir müjde de verdi. eFootball adıyla piyasada yerini alacak olan oyun ücretsiz olacak. Buna göre oyun tüm dünyada ücretsiz bir şekilde oynanabilecek.

Oyun severler PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One ve iOS ile Android cihazları üzerinden oyuna erişebilecek.

Ayrıca oyunun tüm sürümleri, çapraz platform desteğine sahip olarak gelecek. Böylece Playstation'da oyunu oynayan bir kişi, farklı konsoldan biriyle karşılaşabilecek.

Şirket ayrıca mobil sürümün PC ve konsol sürümleri ile birebir aynı özelliklerde olacağını duyurdu. Bu da PES Mobile'ın ya kaldırılacağı ya da tamamen değiştirileceği anlamına geliyor.

Oyunun ücretsiz olacağı açıklansa da yeni bir açıklama yapana kadar, oyuncular için nelerin tamamen ücretsiz olacağı kısmı henüz tam olarak bilinmiyor.

OYUN MOTORU DEĞİŞTİ

eFootball 2022'yi alışılmış PES oyunlarından farklı kılacak en büyük özellik, kullanılan oyun motoru olacak.

Konami bu yıl eFootball'da, PES 2021'de kullandığı FOX Engine isimli oyun motoru yerine Unreal Engine 4'ü kullanmaya başladı. Yeni motorla birlikte gerçeklik hissi çok daha yukarı çıkarıldı. Bu değişiklikle oyun deneyiminin de farklı bir noktaya ulaşması hedefleniyor.

eFootball 2022 ilk planda 9 takımla oynanabilecek ve yalnızca gösteri maçları yapılacak. Daha sonra oyuna yeni modlar ve takımlar eklenecek.

KONAMI'NIN AÇIKLAMASI

KONAMI'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"PES"ten "eFootball"a... Her şey, devrim niteliğinde bir futbol deneyimi yaratma konusundaki bitmek bilmeyen kararlılığımızla başladı. Hedefimiz sahadaki çimlerden oyuncuların hareketlerine ve stadyumdaki taraftarlara kadar kusursuz bir futbol ortamını yeniden yaratmaktı. Bu düşünceyle, geliştirilmiş animasyon sistemine ve oyun kontrollerine sahip yeni bir futbol motoru yaratmaya karar verdik. Ortaya çıkan sonuç, en başta düşündüğümüzden bile daha etkileyici oldu. PES'in sınırlarının ötesine geçtik ve yeni bir sanal futbol dünyasına giriş yaptık. Bu yeni dönemin işaretini vermek üzere, çok sevdiğimiz PES markasıyla yollarımızı ayırmaya ve bu markayı "eFootball" olarak yeniden adlandırmaya karar verdik! Şimdi umarız eFootball'un sunduğu bu yepyeni futbol deneyiminin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz."