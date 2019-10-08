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Peskov: ABD Suriye'den asker çekme konusunda bilgi vermedi, bunun gerçekleştiğinden emin değiliz

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme planları konusunda bilgi vermediğini belirterek, Moskova'nın bunun gerçekleştiğinden emin olmadığını ifade etti.
Peskov: ABD Suriye'den asker çekme konusunda bilgi vermedi, bunun gerçekleştiğinden emin değiliz

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon düzenlemesi muhtemel bölgede bulunan 50 ABD askerinin dün bölgeden çıktığını duyurmuştu.

Dmitriy Peskov'a bugünkü basın toplantısında ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan askerlerini çekmeden önce Rusya'ya bilgi verip vermediği soruldu.

Peskov, "Hayır, kimse bilgi vermedi. Oradan hangi askerlerin çekildiğini, sayılarının ne olduğunu, çekilip çekilmediklerini henüz bilmiyoruz. Bildiğiniz gibi, dünyanın farklı bölgelerinden askerlerin çekildiğine dair doğrulanmamış açıklamalar geldi. Bu nedenle bölgedeki durumu çok dikkatli şekilde takip ediyoruz" yanıtını verdi.

'PUTİN, ERDOĞAN VE TRUMP'LA KONUŞMADI'

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'la temasa geçmediğini de söyledi.

Peskov, dünkü açıklamasında da, Putin ve Erdoğan’ın harekâtla ilgili bir konuşma gerçekleştirmediklerini ifade ederek, "Bu konuda liderler arasında bir temas olmadı. Biliyorsunuz, Rusya ile Türkiye arasındaki temaslar genellikle askeri ve özel servisler düzeyinde. Bu temaslar son derece fazla ve düzenli olarak sürüyor" demişti.

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