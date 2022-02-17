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Peskov: Her An Savaş Patlak Verebilir

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Peskov: Her An Savaş Patlak Verebilir
Peskov: Her An Savaş Patlak Verebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin arttığı saatlerde tüm dünyayı korkutan bir çıkışta bulundu.

Peskov, "Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir" ifadeleriyle savaşın her an başlayabileceğini açıklamış oldu.

Rusya ve Ukrayna arasında tarihi günler yaşanıyor. İki ülke arasındaki tansiyon düşmesinin aksine yükselirken, Kremlin'den gelen açıklama dünyayı buz kestirdi.

Putin'e en yakın isimlerden biri olarak görülen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir" dedi.

"ENFORMASYON SALDIRILARINA MARUZ KALIYORUZ"

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı tarafından enformasyon saldırılarına maruz kaldıklarını öne sürdü. Bunun bölgedeki gerilimi tırmandırmaya neden olduğunu ifade eden Peskov, "Hiç kimse, Batı'nın tek bir temsilcisi bile, Ukrayna'nın temas hattındaki büyük saldırı potansiyelinden bahsetmiyor. Son günlerde yoğunlaşan kışkırtıcı eylemlerle birlikte bu son derece tehlikeli bir durum oluşturuyor. Enformasyon saldırılarından, sınırlarımızın yakın çevresinde yeni bir savaş patlak vermesine neden olacak sonuçlara her an geçiş yaşanabilir. Ancak buna rağmen sorumlu bir yaklaşımla ortaklarımızla görüşmeyi bekliyoruz" dedi.

Kremlin'den tüm dünyayı tedirgin eden çıkış: Savaş her an patlak verebilir  

"KİEV'İ UYARMALARI İÇİN TÜM ETKİLERİNİ KULLANMALARI GEREKİYOR"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair Batılı ülkelerden daha önce sürekli tarihler duyulduğunu fakat bunların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Peskov, "Sizlerle daha önce tarihler duyduk. Bunların hepsi sahte çıktı. Batılı ülkelerin, ABD ve NATO'nun gerginliğin daha da tırmanmasına karşı Kiev'deki yetkilileri uyarmak için tüm etkilerini kullanmalarını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"SINIRLARA YAKIN OLMALARININ TEHLİKE DOĞURACAĞINI SÖYLEDİK"

Rus askerlerinin Ukrayna sınırından ayrılmaya devam ettiğini belirten Peskov, "Rus askerleri daimi üslerine dönüyorlar ancak bu zaman alacak bir süreç" dedi. Ayrılıkçılar tarafından Donbas bölgesindeki çatışmalara dair açıklamalarına atıfta bulunan Peskov, "Ukrayna ordusunun sınırlara yakın noktalarda yoğunlaşmasının tehlikeye neden olabileceği konusunda defalarca uyarılarda bulunduk. Tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ülkelerin temsilcilerinin ilk saldırıların Kiev tarafından geldiğine dair açıklamaları var. Durumu çok dikkatli bir şekilde gözlemlemeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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