Peskov: "Türkiye, eylemlerini Rusya'yla koordine ediyor"

Türkiye ve Tahrir Şam'la ilgili haberleri değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Astana sürecinin taraflarından biri olduğunu ve Suriye'deki eylemlerini Rusya ile koordine ettiğini söyledi.

Gazetecilerin Türkiye'nin ateşkes sağlanması için Fetih el Şam (El Nusra Cephesi) bağlantılı Tahrir Şam ile anlaşma yapmaya çalıştığı yönündeki haberlerle ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Türkiye, gerilimi azaltma bölgesinde ateşkesi sağlamaktan sorumlu. Türk tarafı, bu işlevleri yerine getiriyor. Detaylı bilgiye sahip değilim, sanırım Savunma Bakanlığı'na başvurmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerini Rusya ile koordine edip etmediği sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Elbette, Astana anlaşmalarının tarafları, gerilimi azaltma bölgeleri kurulması kapsamındaki eylemlerini koordine ediyor." Daha önce Reuters, TSK'ya ait zırhlı araçların, Nusra'nın ana gövdesini oluşturduğu El Kaide yanlısı Tahrir Şam refakatinde İdlib'e giriş yaptığını öne sürmüştü.