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Peskov: Türkiye, İdlib'de teröristleri etkisiz hale getirmeyi taahhüt etti ancak Suriyeli ve Rus güçlere saldırıyorlar

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Peskov: Türkiye, İdlib'de teröristleri etkisiz hale getirmeyi taahhüt etti ancak Suriyeli ve Rus güçlere saldırıyorlar
Peskov: Türkiye, İdlib'de teröristleri etkisiz hale getirmeyi taahhüt etti ancak Suriyeli ve Rus güçlere saldırıyorlar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin İdlib'deki teröristleri etkisiz hale getirmeyi taahhüt ettiğini ancak teröristlerin Suriye ordusunu vurduğunu ve Rus askeri tesislerine saldırılar düzenlediğini belirtti.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Suriye yönetimi ile yaşanan çatışmalara değinerek "Askerlerimize yönelecek olası bir saldırıda Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağız. İdlib’de, rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket eden güçlerin çoğu saldırılarının, teröristleri değil, doğrudan sivil halkı hedef aldığı gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum" demişti.

Peskov, basın toplantısı sırasında Erdoğan'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine "Kremlin, taraflara belirli yükümlülükler yükleyen Soçi mutabakatlarına bağlılığını koruyor. Özellikle Türk tarafı, İdlib'de yoğun şekilde konuşlanan terör örgütlerinin etkisiz hale gelmesini sağlamayı taahhüt etmişti. Rus tarafı, bu örgütlerin İdlib'den Suriye ordusuna ve Rus askeri tesislerine saldırılar düzenlediğini üzülerek ifade eder" dedi.

Ayrıntılar geliyor.

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