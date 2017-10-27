Peşmerge: Mahmur'un yüzde 80'ini geri aldık

Irak Ordusu'nun Haşdi Şabi desteğiyle Peşmerge'nin elindeki tartışmalı bölgeleri geri almak için düzenlediği operasyonda, iki tarafın da kayıplar verdiği belirtiliyor.

Sputnik'e konuşan Peşmerge Komutanı Halil Şirvan, Mahmur Kasabasının yüzde 80'nini aldıklarını iddia ederek, "Şimdilik sadece kendi alanlarımızı savunuyoruz" dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)'nin savunma gücü olan Peşmerge ile Irak Ordusu arasında tartışmalı bölgelerde yer yer çatışmalar devam ederken, çatışmalarda her iki taraftan kayıpların olduğu belirtiliyor. Mahmur, Zummer, ve Pire (Altunköprü) bölgesinde Peşmerge ile Irak Ordusu arasında çatışmalar sürerken, Haşdi Şabi Güçleri de Irak Ordusunun yanında Peşmerge güçlerine karşı savaşıyor.

‘SADECE KENDİ ALANIMIZI KORUYORUZ'

Çatışmalara ilişkin Sputnik'e konuşan Peşmerge Komutanı Halil Şirvan, Peşmerge güçleri ile Irak Ordusu ve Haşdi Şabi arasında çatışmaların yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Birkaç gündür çatışmalar devam ediyor. Biz saldırmıyoruz sadece kendi alanlarımızı savunuyoruz. Irak Ordusu ve Haşdi Şabi güçleri bize saldırıyor. Peşmerge güçlerinin ileriye gitmesi için Peşmerge Bakanlığı'ndan henüz herhangi bir emir yok. Biz şimdi sadece Kürdistan bölgesine bağlı yerleri koruyoruz. Irak Ordusu ve Haşdi Şabi anlaşmalara uymayarak bize saldırdı."

‘GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDILAR'

Mahmur Kasabasının yüzde 80'nini aldıklarını iddia eden Şirvan, şöyle devam etti:

"Mahmur'da ilerliyoruz. Güçlerimiz önemli bir kısmı geri aldı. Zummer bölgesinde de güçlerimiz ilerliyor. Irak Ordusu ve Haşdi Şabi Zummer'de ağır kayıplar veriyor. Oradaki güçlerinin yüzde 75'i bizle girilen çatışmada öldü. Geri çekilmek zorunda kaldılar. Bizim de kayıplarımız oldu. Şengal bölgesinde bir Peşmerge komutanımız hayatını kaybetti."

‘İRAN VE LÜBNAN HİZBULLAH'I DA OPERASYONDA' İDDİASI

İran'a bağlı özel birliklerin Lübnan Hizbullah güçlerinin de Irak Ordusunun yanında yer alarak kendilerine saldırdığını öne süren Şirvan, Haşdi Şabi güçlerinin Habur Sınır Kapısı'nı almak için operasyon başlattığını ancak başarılı olamadığını savundu:

"Peşmerge Bakanlığı, Kürdistan Bölgesel Hükümeti ve tüm halkımız barış ve ateşkes istiyor. Sorunların diyalogla çözülmesinden yanayız. Biz önce savaşın durmasını, sonra referandumun dondurulmasını ve sonrasında ise Bağdat ile müzakerelerin yapılmasını istiyoruz. Fakat bu taleplerimize şimdiye kadar herhangi bir yanıt verilmedi. Görünen o ki Bu önerilerimize razı olmadılar."