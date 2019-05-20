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Pestisitli sebze ve meyve tüketenlerin çocuğu olmuyor

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Günlük hayatta sağlıklı bir hayat için tükettiğimiz sebze ve meyvelerin çoğu pestisit bulunuyor! Hamile kamlaya engel olan pestisitli sebze meyve risk saçıyor!
Pestisitli sebze ve meyve tüketenlerin çocuğu olmuyor

Televizyonlarda, gazetelerde sık sık karşılaştığımız sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için bol bol meyve ve sebze tüketmemiz gerektiği gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz. Ancak tükettiğimiz bazı sebze ve meyvelerde anne olmak isteyenleri olumsuz yönde etkileyebilir! Özellikle 'pestisitli sebze-meyve tüketen kadınların çocuğu olmuyor!'diyen Kadın hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, JAMA Internal Medicine’de yayınlan araştırmanın detayları hakkında şu bazı bilgilendirmelerde bulundu. Pestisit nedir? Pestisitli meyve ve sebze nedir? İşte merak edilen tüm soruların yanıtı.

PESTİSİT NEDİR?

Meyve ve sebzelerin yetiştirilmesinde kullanılan ilaçların kalıntıntısı olarak adlandırlan pestisitli sebze ve meyveler günümüzde her eve giriyor! Özellikle pestisit içerdiği bilinen sebze ve meyveleri çok tüketen kadınların, tüp bebek tedavisinde daha az başarı sağladığı hatta bebek sahibi olma olasılıklarının azaldığı ortaya çıktı.

PESTİSİTLERLE BAŞARISIZ TÜP BEBEK DENEMELERİ BAĞLANTILI MI?

Araştırmada beslenme düzenleri hakkındaki anket sorularını yanıtlayan ve üreme sağlığı yardımı alan 325 kadın izlendi. Araştırmacılar gebe kalıp bebek sahibi olan kadınların ankette belirttikleri beslenme düzenine göre tükettikleri meyve ve sebze miktarını analiz ederek bu besinlerden en çok pestisit içerenleri belirlediler.

YÜZDE 26 ORANINDA DAHA AZ

Bu gönüllü katılımcılardan 228’i bebek sahibi oldu, fakat çocuk sahibi olma olasılığı pestisit kalıntısı içeren sebze ve meyveleri daha az tüketen kadınlarda daha yüksek olarak tespit edildi.

Tüp bebek tedavisi (IVF) gören, günde iki kereden fazla çilek ve biber gibi ürünlerden tüketen kadınların bu ürünlerden günde bir kez ya da daha az tüketen kadınlara göre yüzde 26 oranında daha az çocuk sahibi olduğu belirlendi. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ise, pestisitlerin endokrin sistemin işlevini engelleyen faktörler olarak işlev gördüğü bulundu.

 

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