  • BIST 1.122
  • Altın 452,750
  • Dolar 7,2940
  • Euro 8,6313
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Petek Pastaneleri DAÜ yeni burs sistemi’ne destek verdi

» »
Petek Pastaneleri DAÜ yeni burs sistemi’ne destek verdi
Petek Pastaneleri DAÜ yeni burs sistemi’ne destek verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Yeni Burs Sistemi’ne katkılar sürüyor. DAÜ’nün Yeni Burs Sistemi’ne destek veren bir diğer kurum ise Petek Pastaneleri oldu.

 

DAÜ ile Petek Pastaneleri arasında 18 Ağustos 2020 Salı günü, saat 10:00’da, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun makamında Öğrenci Bursu Sözleşmesi imzalandı. Söz konusu protokole DAÜ adına Doç. Dr. İşçioğlu ile Petek Pastaneleri adına Mehmet Petek imza attı.

 

İmza töreninde konuşan Doç. Dr. İşçioğlu, “Petek Pastaneleri’ne DAÜ’nün yeni başlatmış olduğu burs sistemine katkı koyarak başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için burs sağlayıcı olduklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi. Mehmet Petek ise böyle bir projeyi hayata geçirmesinden dolayı DAÜ’ye teşekkür ederek, iş insanlarından bu projeye destek olmalarını rica etti. Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkenin geleceğini gençlere emanet ettiğini hatırlatan Petek, iş insanlarına bu projeye destek olmaları çağrısını yaptı

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP, Pandemi Sürecinde Eğitimle İlgili Önerilerde Bulundu20 Ağustos 2020 Perşembe 15:50
  • Petek Pastaneleri DAÜ yeni burs sistemi’ne destek verdi20 Ağustos 2020 Perşembe 15:46
  • Öldürmek Için Gizli Ittifak Soruşturması'nda (Gelişme)20 Ağustos 2020 Perşembe 15:45
  • Onur Restorana ait inşaatta alanı içersinden 800 TL değerinde hırsızlık!20 Ağustos 2020 Perşembe 15:40
  • Evinde 221 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu20 Ağustos 2020 Perşembe 15:39
  • Şehir Plancıları Odası, Girne Belediyesinin Girne Koruma Çevre Planı İle Koruma Altında Olan Bir Araziyi Kiraladığını Savundu20 Ağustos 2020 Perşembe 15:35
  • Araç içerisinde bulunan Telefon ve Tablet'i çaldılar.20 Ağustos 2020 Perşembe 15:35
  • Kendisinden ayrılmıyor diye önce dövdüler ardından öldürmeyi planladılar20 Ağustos 2020 Perşembe 15:34
  • Petek Pastaneleri DAÜ Yeni Burs Sistemi’ne Destek Verdi20 Ağustos 2020 Perşembe 15:33
  • İlçe Emniyet Kurullarının Koordinesinde 6 İlçede Denetimler Yapıldı!20 Ağustos 2020 Perşembe 15:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti