  • BIST 93.330
  • Altın 282,641
  • Dolar 5,8825
  • Euro 6,5449
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

“Peter ve Kurt” Lefkoşa’daydı

»
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliği ile düzenlenen Eğitim Konserleri’nin ikincisi; Yakın Doğu Üniversitesi, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.
“Peter ve Kurt” Lefkoşa’daydı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, konseri Değirmenlik Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Yakın Doğu Koleji öğrencileriyle birlikte izledi. Konseri Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ve YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın yanı sıra çok sayıda yetişkin müziksever de izledi.

Sergei Prokofiev’in Peter ve Kurt isimli senfonik masalının sahnelendiği konserde, şef olarak Ali Hoca, anlatıcı olarak İzel Seylani ve baş kemancı olarak Nihat Ağdaç görev aldı.

İKİ YILDA, YAKLAŞIK 6 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILACAK

Üçüncüsü, yarın saat10.00’da Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek eğitim konserlerinde, yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Geçtiğimiz sene, İskele, Güzelyurt, Girne ve Gazimağusa’da düzenlenen konserlerde de yaklaşık 3 bin öğrenciye ulaşılmıştı.

ESER, ÇOCUKLARI, ORKESTRADA YER ALAN ÇALGILAR İLE TANIŞTIRIYOR

Senfoni orkestrası eşliğinde anlatılan olan “Peter ve Kurt” isimli senfonik masal tarzındaki eser, çocukları, orkestrada yer alan çalgılar ile tanıştırmaya hizmet ediyor. “Peter ve Kurt”ta her bir karakterin, bir çalgı ya da çalgı grubuyla ve müzik teması ile temsil edilmesinden ötürü, eserin çocukların müzik eğitimi açısından çok yararlı olduğu belirtiliyor.

DÜNYACA ÜNLÜ ORKESTRALAR TARAFINDAN SAHNELENDİ

“Peter ve Kurt” eserinin pek çok önemli orkestra tarafından seslendirildiği, eserin sinemaya da uyarlandığı biliniyor.

Prokofiev’in “Peter ve Kurt” isimli eseri, beyaz perdede de oldukça büyük yankı uyandırdı. “Peter ve Kurt”, merkezi Londra’da bulunan Breakthru Film tarafından 2006 yılında animasyon film olarak sinemaya da uyarlandı. Suzie Templeton’ın yönettiği bu başarılı film, 2007 yılında En İyi Kısa Animasyon Film dalında BAFTA adaylığı aldı; sonraki yıl da zafere ulaştı: 2008 yılındaki En İyi Kısa Animasyon Film dalında verilen Oskar, “Peter ve Kurt”un oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LBO “Zaman Tüneli” ile sezonu açıyor08 Ekim 2019 Salı 12:38
  • Aslı Bolayır ve Alev Adil’in “FMR” adını verdikleri ortak sanat sergisi açıldı08 Ekim 2019 Salı 10:54
  • LTB-EMAA kış dönemi kayıtları 15 Ekim’e kadar sürecek07 Ekim 2019 Pazartesi 17:14
  • KKTC CSO 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında konser verecek07 Ekim 2019 Pazartesi 10:57
  • 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde 11 Ekim’de ünlü piyanist TC Devlet Sanatçısı Gülsin Onay var04 Ekim 2019 Cuma 11:44
  • Ekinci’nin “İz” isimli resim sergisi ziyarete açıldı03 Ekim 2019 Perşembe 16:57
  • 17. Kıbrıs Tiyatro Festivali “Hüzün Ana ve Çocukları” oyunuyla sona erdi03 Ekim 2019 Perşembe 15:39
  • Alev Adil ve Aslı Bolayır’ın “FMR (Efemer)” sergisi pazartesi günü açılıyor03 Ekim 2019 Perşembe 15:12
  • Alev Adil ve Aslı Bolayır’ın “FMR (Efemer)” sergisi pazartesi günü açılıyor03 Ekim 2019 Perşembe 15:12
  • Ahmet Altan’a "Scholl Kardeşler Ödülü"02 Ekim 2019 Çarşamba 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti