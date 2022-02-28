Petridis: Afksendiu’nun Mücadelesini Adalete Erdirmek Borcumuz

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, EOKA’cı Grigoris Afksendiu’nun mücadelesini adalete erdirmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.



Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Afksendiu için dün düzenlenen anma töreninde konuşma yapan Petridis, Ada bölünmüş olmaya ve Türkiye “adanın yarısını yasa dışı olarak elinde tutmaya” devam ettikçe, mücadelenin sonuna kadar devam etmesi gerektiğini kaydetti.



Habere göre Petridis, vatan uğrunda canını verenlere olan borcun, ancak mücadele ederek ödenebileceğini belirtti.