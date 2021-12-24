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Petridis: Birincil Hedef Yeşil Hattın Elektronik Gözetimi

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Petridis: Birincil Hedef Yeşil Hattın Elektronik Gözetimi
Petridis: Birincil Hedef Yeşil Hattın Elektronik Gözetimi

 Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) pandeminin göbeğinde, tüm sağlık protokollerini uygulayarak ada içinde ve dışındaki faaliyetlerini yoğunlaştırdığını söyledi.


Fileleftheros gazetesinin haberine göre Petridis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Aronas” birliğine dün gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde açıklama yaptı. Diplomasi ve çoklu işbirliği vasıtasıyla, birincil hedefleri ‘Yeşil Hattın elektronik gözetimi”nin hayata geçirilmesi için donanımsal programın hayata geçirildiğini belirten Petridis, birkaç ay içerisinde ilk safhanın uygulamaya konacağını kaydetti.


Haberde, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in de, Anastasiadis’e RMMO’nun yükseltilmesine olan ilgisi nedeniyle teşekkürlerini sunduğu ve RMMO personeliyle gurur duyduğunu dile getirdiği belirtildi.

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