Petridis “Charles De Gaulle” Gemisini Ziyaret Etti

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, dün, Kıbrıs açıklarında bulunan Fransız “Charles De Gaulle” uçak gemisini ziyaret ettiği bildirildi.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, dün, Kıbrıs açıklarında bulunan Fransız “Charles De Gaulle” uçak gemisini ziyaret ettiği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre Savunma Bakanı Petridis, yaptığı yazılı açıklamada ziyaret sırasında geminin geniş Doğu Akdeniz bölgesinde gerçekleştirdiği operasyon ve misyonu hakkında bilgilendirildiğini ifade etti.

Geminin, tatbikat öncesinde bakım ve destek için Güney Kıbrıs’a demirlediğini de açıklayan Petridis, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Fransa ile birlikte icra edilen “Talos 2021” tatbikatından da söz ederek Fransız uçak gemisindeki savaş uçaklarının katılımıyla yeni faaliyetlerin gerçekleştirileceğini belirtti.

Petridis, bugün, “Charles de Gaulle” uçuş unsurları ve RMMO Komutanlığı yüzer unsurlarının katılımıyla bir arama-kurtarma tatbikatının icra edileceğini de açıkladı.

Petridis açıklamasında ayrıca, iki ülke arasında savunma iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatların önemini vurguladı.