Petridis: Kıbrıs Siber Güvenlikte İletişim Köprüsü

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu, Arap Körfezi ve Avrupa arasında siber güvenlik alanında iletişim köprüsü olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Petridis, siber güvenlikle ilgili dün düzenlenen bir seminerde yaptığı konuşmada, Ada’nın stratejik konumundan ötürü siber güvenlikte köprü görevi gördüğünü ve farklı sektörlerde de eylemde olacağını kaydederek, düzenlenen seminerin güvenlik ve savunma alanı için önem taşıdığına işaret etti.

Gazete, İletişim Komiseri Yorgos Mihailidis’in yaptığı konuşmada ise, Güney Kıbrıs’ın siber güvenlik ve eğitim alanında bölgesel kavşak olarak rol oynadığını ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Koleji’nin ilk ortaklarından biri olarak, bu alanda 4 seminer düzenlediklerini söylediğini yazdı.

Haberde Mihailidis’in, hedefin Güney Kıbrıs’ın siber güvenlik alanında bölgesel eğitim merkezi haline getirilmesi olduğunu kaydettiği belirtildi.