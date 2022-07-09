Petridis: Kıbrıs'ın savunma kapasitesini güçlendirmek için çok büyük adımlar atılıyor

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Kıbrıs'ın savunma kapasitesini güçlendirmek için çok büyük adımlar atıldığını belirtti.

Kornos'taki Üretim Okulları mezunlarına diploma ve takdirname verilmesi töreninde konuşan Bakan, Savunma Bakanlığı'nın Kıbrıs Helenizminin güvenlik ve istikrar ortamında faaliyet göstermesini sağlayacak yetenekleri geliştirmek amacıyla çalıştığını da sözlerine ekledi.

Ayrıca, hükümetin ortaklarla olduğu kadar çıkarların veya algıların paylaşıldığı ülkelerle de güven ilişkileri kurmayı amaçladığına dair güvence verdi.

Güçlü bir düşman karşısında, "Tarihsel devamlılığımızı sağlamaya ve ülkemizin kutsal topraklarını kanımızın son damlasına kadar savunmaya kararlı olduğumuzu her yöne açıkça bildirmeliyiz" dedi.