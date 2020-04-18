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Petridis: “kısıtlayıcı tedbirler mayıs başı itibarıyla kademeli olarak kaldırılabilir”

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Petridis: “kısıtlayıcı tedbirler mayıs başı itibarıyla kademeli olarak kaldırılabilir”
Petridis: “kısıtlayıcı tedbirler mayıs başı itibarıyla kademeli olarak kaldırılabilir”

Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis, kısıtlayıcı tedbirlerin Mayıs başı itibarıyla kademeli olarak kaldırılabileceğini ve böylelikle, ekonominin yeniden ayağa kalkmasının sağlanabileceğini söyledi.

Politis gazetesine röportaj veren Petridis, ekonomiyle ilgili bir strateji çerçevesi hazırlanmakta olduğunu ve henüz tamamlanmayan bu çerçevede, koronavirüsten en fazla etkilenecek olan sektörlerin üzerindeki olumsuz etkileri azaltmaya ilişkin tedbirlerin, geniş kalkınma politikası çerçevesinde büyük etki yapacak kalkınma politikalarının bulunacağını kaydetti.

Habere göre Petridis, devletin mali imkanlarının, işletmelerin aşamalı olarak faaliyete geçişi ile yapılacak devlet yardımlarının nasıl ilerleyeceğinde belirleyici olacağını ifade etti.

Petridis, kısıtlayıcı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması durumunda, her 2-3 haftada bir durum değerlendirmesi yapılacağının ve duruma göre mevcut tedbirlerin kaldırılabileceğini veya mevcut tedbirlere ek tedbirler getirilebileceğini belirtti.

Habere göre Petridis, mevcut planların mühletinin 12 Haziran’da dolmasının ardından,ilk aşamada işgücü maliyetinin desteklenmesi için üç aylık ek süre tanınacağını ve Eylül ayı itibarıyla da, yaşayabilir durumda olan işletmelerin desteklenmesi için bazı tedbirlerin hayata geçirileceğini kaydetti.

Bu arada, gazetede Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Isabelle Dumont’un röportajı da yer aldı.

Dumont, röportajında Fransa’nın koronavirüsle mücadelede yaşadığı süreçle ilgili bilgiler vererek, Rumlara da sabırlı olup evde kalmaları çağrısı yaptı.

Habere göre Dumont, Rum Yönetimi’nin aldığı tedbirlerin sonuç vermeye başladığına ve herkesin sorumluluk alması gerektiğine işaret etti.

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