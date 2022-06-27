Petridis: Türkiye’nin Maraş’taki yasa dışı eylemleri kabul edilemez

Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları ile AB ilkeleri zeminindeki çözümü için gösterilen çabalara bağlı olduklarını kaydetti.

Lefkoşa Rum Kesimi’nde dün düzenlenen bir etkinlikte konuşan Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları ile AB ilkeleri zeminindeki çözümü için gösterilen çabalara bağlı olduklarını kaydederek, Türkiye’nin Maraş’taki “yasa dışı eylemleri” kabul edilemez açıklamalarında bulundu.

“MÜZAKARELERİN SAMİMİ BİR DİYALOG ÇERÇEVESİNDE YENİDEN BAŞLAMASINA HAZIRIZ”

Habere göre Petridis, uluslararası topluma da, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için adil ve uzlaşı zemininde çözüm bulunmasına yönelik müzakerelerin, samimi bir diyalog çerçevesinde yeniden başlamasına hazır olduklarını ilettiklerini belirtti.

Petridis, Türkiye’nin Neo-Osmanlı vizyonuna sahip yeni politikasına dayanan kabul edilemez tutum sergilediğini ve böylelikle uluslararası hukuku her anlamda ihlal ettiğini kaydederek, müzakerelerin yeniden başlaması ile yeniden yaklaşma için gösterilen her türlü çabayı “dinamitlediğini”, mülteci krizini kendi lehinde kullandığını ve gerek Kıbrıs’ta, gerekse Doğu Akdeniz’de ve Yunan bölgesinde yeni oldu-bittiler yaratmaya çalıştığını öne sürdü.

Savunma Bakanı Petridis, “işgal ve istilanın” getirdikleriyle tüm güçleriyle ve birlik halinde mücadele etmenin görevleri ve sorumlulukları olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE’NİN TUTUMU HER İKİ TARAF ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ ZEHİRLİYOR”

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı Temvria köyünde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye’nin saldırgan söylemlerde bulunmaya devam ettiğini ve bu tutumuyla, adadaki iki taraf arasındaki ilişkileri “zehirlediğini” söyledi.

Gazetenin bir diğer haberine göre Nuris, Türkiye’nin kabul edilemez tavırları ve “yasadışı eylemleri” nedeniyle, Kıbrıs sorunu müzakerelerindeki donmanın sürdüğünü dile getirdi.

Nuris, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a Yeşil Hat üzerinden gönderdiği binlerce mülteci aracılığıyla sözde “kolonizasyon” yaratmak için uğraş verdiğini iddia ederek, Avrupalı liderlere nüfusun yabancılaştırılmasına müsaade etmeyeceklerini ilettiklerini belirtti.