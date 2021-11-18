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Petridis: Türkiye’nin Tavrı AB için de Tehdit

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Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, (AB’nin) stratejik özerkliğinden yana tavır koydu ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a karşı tavrının “AB’nin çıkarlarını tehdit ettiğini ve buna bu şekilde yaklaşılması gerektiğini” öne sürdü.
Petridis: Türkiye’nin Tavrı AB için de Tehdit

Güney Kıbrıs Savunma Bakanı Haralambos Petridis, (AB’nin) stratejik özerkliğinden yana tavır koydu ve Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a karşı tavrının “AB’nin çıkarlarını tehdit ettiğini ve buna bu şekilde yaklaşılması gerektiğini” öne sürdü.

Fileleftheros’un haberine göre Brüksel’de düzenlenen AB Dış Konular Konseyi çalışmalarına katılan Petridis, çalışmalar kapsamında “Koordineli Deniz Mevcudiyeti” ile ilgili son gelişmeleri görüştüklerini söyledi.

“AB’nin, uluslararası hukukun uygulanmasını güvence altına almak” üzere Doğu Akdeniz’de daha güçlü deniz kuvvetleri mevcudiyetinin” önemine vurgu yaptıklarını anlatan Petridis, bu çerçevede Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın halen 4’lü mekanizma çerçevesinde ortak tatbikatlar icra ettiğini söyledi.

Petridis, NATO Genel Sekreteri’nin huzurunda, “uzlaşılmış ilkeler ve iki örgütün ortak beyanı üzerine bina edilecek, karşılıklı ve faydalı AB-NATO iş birliğinden yana tavır koyacaklarını da dile getirdi. Petridis, Avrupa Savunma Örgütü’nün, inovasyon konusunda üye ülkelere desteğinin güçlendirilmesi konusunu da ele aldıklarını ve örgütün 2022 bütçesinin onaylandığını anlattı.

Haralambos Petridis, Fransız mevkidaşıyla yaptığı ikili görüşmede ise Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri, ikili ilişkileri ve AB dönem başkanlığını devralacak olan Fransa’nın öncelik konularını ele aldıklarını kaydetti.

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