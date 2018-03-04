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Petridis: Vatandaşlık verilmeyecek

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Petridis: Vatandaşlık verilmeyecek
Güney Kıbrıs, Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütlerinin yoğun tepkisine rağmen karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk ve Türkiye kökenli çocukların vatandaşlıklarıyla ilgili değişikliğe gitmiyor.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis bu konuda hükümetin politikasında bir değişiklik olmayacağını vurguladı.
Güney Kıbrıs, karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk ve Türkiye kökenlilerin çocuklarının vatandaşlıklarıyla ilgili politikada değişikliğe gidilmeyeceğni açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’ten geldi.
Petridis , KKTC’deki Kıbrıslı Türkler ile TC kökenliler arasındaki karma evliliklerden olan çocuklara vatandaşlık vermeme yönündeki Hükümet politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Petridis bu yönde bir değişikliğin ulusal tehlikelere gebe olacağını savundu.
Petridis karma evliliklerden doğan çocuklara vatandaşlık verilmesi konusunda Başsavcılığın da görüşüyle 2007 yılında alınan karar temelinde hareket edildiğini söyledi.

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