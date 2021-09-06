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Petridis: Yasadışı Türk eylemlerine izin vermeyiz

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 Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, “yasadışı Türk eylemlerine” karşı boyun eğmediklerini, aksine AB üyeliği, komşu ülkelerle olan stratejik ittifaklar ve uluslararası diplomasi gibi ellerindeki tüm imkanları kullanarak tepki gösterdiklerini söyledi.
Petridis: Yasadışı Türk eylemlerine izin vermeyiz

 Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, “yasadışı Türk eylemlerine” karşı boyun eğmediklerini, aksine AB üyeliği, komşu ülkelerle olan stratejik ittifaklar ve uluslararası diplomasi gibi ellerindeki tüm imkanları kullanarak tepki gösterdiklerini söyledi.

Fileleftheros gazetesi, Petridis’in Lefkoşa’nın güneyindeki Meniko köyünde dün düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada uluslararası topluma, Kıbrıs sorununun çözümünün BM kararları ile üzerinde uzlaşılmış iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon zemininden sapmayacağını net şekilde açıkladıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Petridis, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarının “Türk çıkarları, uzlaşmazlığı ve kibri” ile çatıştığını öne sürerek, Türkiye’nin her şekilde KKTC’yi yükseltmeye çalıştığını ve iki devletli çözümü savunarak adayı bölünmeye sürüklediğini iddia etti.

Türkiye’nin uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ettiğini savunan ve BM kararlarını da görmezden gelerek Maraş’ın bir kısmını açtığını dile getiren Petridis, bu eylemler karşısında yoğun şekilde, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulup Avrupa ilke ve değerleri çerçevesinde işlevsel bir devlet yaratmak için çalıştıklarını söyledi.

HACIPANDELAS: “HEDEF İŞLEVSEL DEVLET”

Gazete, bir diğer haberinde ise, Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın, Rum tarafının hedefinin Avrupa ilke ve değerleri çerçevesinde çağdaş ve işlevsel bir devlet yaratmak olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre “Mağusa Bölgesi”ne bağlı Liopetri köyünde düzenlenen anma töreninde konuşma yapan Hacıpandelas, Rum tarafının Uluslararası Hukuk ilkeleriyle AB müktesebatına saygı duyduğunu ve Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Hacıpandelas, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum tarafının diyaloğa kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğunu, tüm iyi niyetiyle dile getirmeye devam ettiğini; ancak Türkiye’nin, müzakere süreciyle ilgili parametreleri reddettiğini öne sürdü.

 

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