Petrol, Covid-19 vakaları ile üretimdeki artışın arz bolluğu korkularını körüklemesiyle düşüşte

Covid-19 vakalarında şimdiye kadar görülmemiş artış, bir dizi yeni karantina ortamında yakıt talebi endişelerini körüklerken petrol Pazartesi günü Asya’da düşüş yaşadı.

Brent %0,41 artarak 49,05 dolar olurken WTI %0,45 yükselişle 46,05 dolara yükseldi. Bununla birlikte Brent ve WTI, önceki hafta art arda beşinci artışını yaşadı ve 40 dolar üzerinde kaldı.

OANDA’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya Reuters’e yaptığı açıklamada, “Los Angeles’ın virüs vakalarında rekor bir artış daha yaşamasının ve Güney Kore’nin alarm düzeyini yükseltmesinin ardından ham petrol, aşıyla ilgili gelişmelerden elde ettiği kazancı geri verdi. Covid-19’a yönelik kısıtlayıcı tedbirler ve dünya genelindeki karantinalar, ham petrol fiyatlarını kısa vadede ağırlaştıracak gibi görünüyor.” dedi.

California’daki kısıtlamalarla barlar, kuaför ve güzellik salonları ve dövmeciler tekrar kapanacak. Güney Kore’de artan vaka sayıları ile de Seul ve civarında, en az Aralık sonuna kadar devam edecek olan sosyal mesafe kuralları daha da sıkılaşacak.

Almanya’nın güney Bavyera bölgesi Pazar günü, Çarşamba gününden itibaren 5 Ocak’a kadar katı bir karantina uygulayacağını söyledi.

OPEC+’nın, halihazırda 7,7 milyon varillik üretim kesintisini, 2021 Ocak ayından itibaren günlük 7,2 milyon varile düşürerek kesintilerle devam etme kararının ardından bile yeni kısıtlamalar, arz bolluğu korkularını artırıyor.

Korkuyu artıran ve fiyatlara zarar veren diğer gelişme, çoğu 2020 ve 2021 yılları için harcamasını düşürse de üreticilerin 12 haftanın 11’inde petrol ve doğalgaz kulelerini artırması oldu.

Diğer yandan Pazar günkü devlet medyası raporlarına göre İran, ham petrol üretimi ve üç ay içinde tam kapasitede satışı için tesis hazırlamaları talimatını verdi.

Moya ekledi, “Petrol fiyatlarının üzerinde baskı yaratan diğer gelişme, İran’ın üç ay içinde üretimini artırma olasılığı. İran, 2015 nükleer anlaşmasına geri döndükleri takdirde ABD’nin kısıtlamaları gevşeteceği konusunda iyimser.”