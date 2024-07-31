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Petrol fiyatları yükseliyor

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Petrol, Hamas lideri İsmail Heniyye’nin, İran’ın başkenti Tahran’da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldüğünün bildirilmesi ve bir sektör raporunun ABD stoklarında beşinci haftada düşüş olduğunu göstermesinin ardından petrol dört seansta ilk kez
Petrol fiyatları yükseliyor

Petrol, Hamas lideri İsmail Heniyye’nin, İran’ın başkenti Tahran’da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldüğünün bildirilmesi ve bir sektör raporunun ABD stoklarında beşinci haftada düşüş olduğunu göstermesinin ardından petrol dört seansta ilk kez yükseldi.

Brent, önceki üç günde yüzde 4,1 düştükten sonra varil başına 79 dolara yakın işlem gördü ve ABD ham petrolü yaklaşık 76 dolar civarında. Hamas, İsrail’in İran’da bir hava saldırısında İsmail Haniye’yi öldürdüğünü söyledi. Ayrı olarak, Amerikan Petrol Enstitüsü ham petrol stoklarının geçen hafta 4,5 milyon varil düştüğünü söyledi. Çarşamba günü resmi rakamlarla doğrulanırsa, bu Ocak 2022’den bu yana en uzun düşüş olacak.

Ham petrol, en büyük ithalatçı olan Çin’deki zayıf talep görünümü nedeniyle bu yıl en büyük aylık düşüşünü yaşayacak. OPEC+ arz kısıtlamaları ve Fed’in yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentileri nedeniyle vadeli işlemler bu yıl hala ılımlı bir şekilde yüksek seyrediyor.

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