  • BIST 105.798
  • Altın 328,992
  • Dolar 6,1024
  • Euro 6,9662
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Petrol fiyatlarında 1991'den bu yana en sert düşüş

» »
Petrol fiyatları konusunda Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki uyuşmazlık nedeniyle fiyatlarda son 30 yılın en sert düşüşü yaşandı. Petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.
Petrol fiyatlarında 1991'den bu yana en sert düşüş

Petrol fiyatları küresel piyasalara hakim olan koronavirüs endişesi ve petrol üretimi konusunda Suudi Arabistan ile Rusya arasında anlaşmazlık nedeniyle haftaya sert düşüsle başladı.

Petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 30 değer kaybederek, 1991 Körfez Savaşı’ndan bu yana en sert günlük düşüşünü gerçekleştirdi. 

Kuzey Denizi'nden çıkarılan brent petrolün baril fiyatı Cuma günü 45 dolar iken,  Pazar gecesi yüzde 30 değer kaybederek 32,83 dolara geriledi. ABD ham petrolünün varil fiyatı ise 12,44 dolar düşüş göstererek 28,84'e geriledi. Böylece her iki petrol türünün varil fiyatı 2016'dan beri en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Piyasa uzmanları, düşüşün arkasında Suudi Arabistan ve Rusya arasında benzin fiyatları konusunda yaşanın uyuşmazlık ve koronavirüsün küresel ekonomi üzerinde yarattığı baskının olduğuna işaret ediyor.

Cuma Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya arasında üretim kesintisine ilişkin ilgili ortak bir karar alınamamıştı. OPEC üyesi Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde kesinti önerisine Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkeler sıcak bakmıyor. Bunun üzerine Suudi Arabistan'da devlete ait petrol üreticisi Saudi Aramco tüm petrol türlerinde indirime gidileceğini açıkladı. Buna bağlı olarak Kuzeybatı Avrupa'ya yönelik satış fiyatının varil başına 8 dolar ucuzlaması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İdlib'de ateşkes yürürlüğe girdi, bölgede son durum ne?06 Mart 2020 Cuma 11:42
  • Guterres: Ateşkesin kalıcı olmasını umut ediyorum06 Mart 2020 Cuma 10:15
  • Gazze’ye Refah Sınır Kapısı’ndan giriş yapanlara evde karantina uygulanacak06 Mart 2020 Cuma 10:06
  • Türkiye ile Rusya’nın anlaştığı ateşkes İdlib’de yürürlüğe girdi06 Mart 2020 Cuma 09:42
  • Ateşkes öncesi İdlib'de iki asker şehit05 Mart 2020 Perşembe 21:58
  • Son Dakika: Erdoğan -Putin görüşmesi... Erdoğan: İdlib'de durum sıkıntılı05 Mart 2020 Perşembe 14:14
  • Rus savaş uçakları İdlib’de sivilleri hedef aldı05 Mart 2020 Perşembe 10:19
  • Ruhani'nin koronavirüs açıklaması korkuttu: Neredeyse bütün şehirlere yayıldı04 Mart 2020 Çarşamba 22:11
  • İran'da cuma namazları iptal edildi04 Mart 2020 Çarşamba 19:42
  • Koronavirüs (Covid-19): İran'da 54 binden fazla tutuklu ve hükümlü geçici olarak serbest bırakıldı04 Mart 2020 Çarşamba 18:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti