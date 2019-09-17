Petrol fiyatlarında 28 yılın rekoru

Suudi Arabistan’ın iki tesisine yapılan saldırılar sonrası, petrol fiyatları 28 yılın en sert yükselişini yaşadı.

Cumartesi günü Suudi Arabistan’nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Aramco’ya drone’larla gerçekleştirilen saldırılar Suudi Arabistan’ın petrol üretimini vurdu. Saldırılar nedeniyle günlük 5,7 milyon varil üretim kaybı yaşandı. Bu rakam ülkenin günlük üretiminin yarısından fazla, toplam petrol arzının da yüzde 6’sına denk geliyor.

Petrol bu gelişmeyle yüzde 19,5 arttı, 71,95 dolara yükseldi. Petrolde 14 Ocak 1991’den beri böyle sert gün içi artış kaydedilmemişti. Suudi yetkililer, üretimin eski haline dönmesinin haftalar alacağını söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin acil durum rezervlerinin kullanılmasına izin verdiğini duyurdu.

Petrol bu gelişmeyle birlikte 66 dolar seviyesinde seyrediyor.