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Petrol haftalık bazda yükselişe ilerliyor

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Ham petrol fiyatları Powell’ın konuşması öncesi arzdaki sıkılaşmayla haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor
Petrol haftalık bazda yükselişe ilerliyor

Fed Başkanı Jerome Powell’ın bugün yapacağı konuşma öncesi ham petrol fiyatları yükselişte.

Fed yetkililerinin dün yaptığı şahin açıklamalarla Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı önceki seansı yüzde 2,5 düşüşle tamamlamasının ardından bu sabah 93 doların üzerine yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 100 doların üzerinde seyrediyor.

Fed Başkanı Powell’ın bugün Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmada enflasyonla mücadelede kararlı oldukları söylemini yinelemesi bekleniyor.

Petrol fiyatları bu hafta Suudi Arabistan’ın dalgalı piyasada fiyatları stabilize etmek için OPEC+’nın üretim kesintisine gidebileceği sinyali vermesiyle ralli yaptı.

Küresel ekonomide yavaşlama endişeleriyle Haziran’dan beri düşen fiyatlar bu ay 90 dolar civarında dengelendi. Artan enerji fiyatlarıyla küresel enerji devleri BP’den Exxon Mobil’e, Çinli PetroChina’dan Cnooc’a kadar birçok enerji şirketi yılın ilk yarısında tahminlerin üzerinde kâr rakamları açıkladı.

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