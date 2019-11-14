  • BIST 104.037
  • Altın 272,642
  • Dolar 5,7667
  • Euro 6,3441
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Petrol-İş Sendikası süresiz greve başladı

» »
DEV-İŞ Federasyonu’na bağlı Petrol-İş Sendikası, bugün saat 08.00 itibarı ile Kıbrıs Türk Petrolleri ve Ercan Hava Limanı’nda süresiz greve başladı.
Petrol-İş Sendikası süresiz greve başladı

Petrol İş Başkanı Gökay Taygun yaptığı yazılı açıklamada, 5 Eylül tarihinde örgütlü olduğu Kıbrıs Türk Petrolleri’ne(K-PET) gerekçeleri ile birlikte süresiz grev bildirimini yapıldığına işaret ederek, sorunların aşılabilmesi adına iki ayı aşkın bir süredir, sendikanın özverili tutumu ve yapıcı önerilerinin ne yazık ki işveren tarafından karşılık bulmadığını kaydetti.

“İşverenin kar hırsının, yürürlükte olan TİS’in içini boşaltma girişimleri ile bütünleşmiştir” görüşünü savunan Taygun, özelleştirildiği günden itibaren, birçok emekli vermiş olmasına rağmen, tek bir istihdam yapılmadığını söyledi. 

Gelinen noktada, bazı bölümlerde çalışanların vardiya değişimi ve mesai saatinin bir birine karıştığını belirten Taygun, “İşveren ise kendi şirketine yapılması kaçınılmaz olan istihdamları ve yeni TİS onayını hem maaşlarda indirim yapılmasına hem de birçok sosyal hakkın ortadan kaldırılmasına bağlayarak sendikamıza şantaj yapmaktadır. Bilinmesi gereken çalışanların köle olmadığı ve ne DEV-İŞ ne de bağlı hiçbir sendikasının şantajlara boyun eğmeyeceğidir” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman'dan Tatar'a: "2020'de açılması planlanan Maraş için mevcut program nedir?"14 Kasım 2019 Perşembe 12:25
  • Tatar: "Maraş'ı 2020'nin sonunda açmayı hedefliyoruz"14 Kasım 2019 Perşembe 12:22
  • Özçınar: “En büyük sorumluluğumuz devleti her gün daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla çok çalışmak”14 Kasım 2019 Perşembe 12:12
  • “İşini Kur/Into Business” adlı programın açılışı pazartesi Lefkoşa Surlariçi’nde...14 Kasım 2019 Perşembe 11:59
  • Cumhuriyet Bayramı” programı cumhurbaşkanı Akıncı’nın BRT radyo ve televizyonundan yapacağı konuşmayla başlayacak14 Kasım 2019 Perşembe 11:52
  • Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri törenlerle anılacak14 Kasım 2019 Perşembe 11:50
  • Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, cumhuriyetin 36. kuruluş yıl dönümünü onur ve gururla kutladıklarını belirtti14 Kasım 2019 Perşembe 11:48
  • Petrol-İş Sendikası süresiz greve başladı14 Kasım 2019 Perşembe 11:43
  • Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er’den kutlama mesajı14 Kasım 2019 Perşembe 11:28
  • Cumhuriyet Kupası maçları tamamlandı, takımlara kupa ve madalyaları verildi14 Kasım 2019 Perşembe 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti