Petrol-İş Sendikası süresiz greve başladı

Petrol İş Başkanı Gökay Taygun yaptığı yazılı açıklamada, 5 Eylül tarihinde örgütlü olduğu Kıbrıs Türk Petrolleri’ne(K-PET) gerekçeleri ile birlikte süresiz grev bildirimini yapıldığına işaret ederek, sorunların aşılabilmesi adına iki ayı aşkın bir süredir, sendikanın özverili tutumu ve yapıcı önerilerinin ne yazık ki işveren tarafından karşılık bulmadığını kaydetti.

“İşverenin kar hırsının, yürürlükte olan TİS’in içini boşaltma girişimleri ile bütünleşmiştir” görüşünü savunan Taygun, özelleştirildiği günden itibaren, birçok emekli vermiş olmasına rağmen, tek bir istihdam yapılmadığını söyledi.

Gelinen noktada, bazı bölümlerde çalışanların vardiya değişimi ve mesai saatinin bir birine karıştığını belirten Taygun, “İşveren ise kendi şirketine yapılması kaçınılmaz olan istihdamları ve yeni TİS onayını hem maaşlarda indirim yapılmasına hem de birçok sosyal hakkın ortadan kaldırılmasına bağlayarak sendikamıza şantaj yapmaktadır. Bilinmesi gereken çalışanların köle olmadığı ve ne DEV-İŞ ne de bağlı hiçbir sendikasının şantajlara boyun eğmeyeceğidir” dedi.