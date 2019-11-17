Petrol İş Sendikası’nın grevi devam ediyor

4. gününde olan grev nedeniyle petrol istasyonlarına yakıt verilmezken, tüp gaz satışı da yapılmıyor. Toplu iş sözleşmesinin yenilenmediği ve gereken istihdamların yapılmadığı gerekçesiyle Dev-İş’e bağlı Petrol İş sendikasının başlattığı süresiz sürüyor.

Petrol İş Sendikası Başkanı Gökhan Taygun BRT muhabirine yaptığı açıklamada, taleplerine şimdiye kadar herhangi bir yanıt gelmediğini ifade söyledi. Taygun, toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi ve tesise gereken istihdamların yapılması talebini yineledi.

Kıbrıs Türk Petrolleri eliyle Kıbrıs Türk Petrolleri logosu altında istasyonlara Altınbaşın petrollerinin satıldığını iddia eden Taygun, bunun etik olmadığını aynı zamanda tüketici haklarına da uymadığını söyledi.

Petrol İş Sendikasının örgütlü bulunduğu Kıbrıs Türk Petrolleri tesisinde 38 çalışan bulunuyor.

Tesise 2011 yılından beri herhangi bir istihdam yapılmadığı iddia edilirken toplu iş sözleşmesinin de imzalanmadığı kaydediliyor.