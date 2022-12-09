Petrol krizi büyüyor! Putin resti çekti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rusya'dan ihraç edilen petrole fiyat tavanı uygulaması nedeniyle, Rusya'nın petrol üretimini düşürebileceğini ve fiyat tavanı uygulayan hiçbir ülkeye petrol ihraç etmeyeceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) ile Polonya’nın anlaşmazlıklarını gidermesinin ardından G7 ülkeleri ile Avustralya 5 Aralık itibarıyla, Rusya’dan ihraç edilen petrolde 60 dolar fiyat tavanı uygulamaya başladı.

“ÜRETİM KESİNTİSİNİ DÜŞÜNECEĞİZ”

Bişkek’te gazetecilere konuşan Putin, “Bizim yanıtımıza gelecek olursak, zaten bu tarz kararlar alan ülkelere satış yapmayacağımızı söylemiştim. Gerekirse olası bir üretim kesintisini dahi düşüneceğiz” dedi.

Putin, Rusya’nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve beraber hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubuyla üretim anlaşması bulunduğu için üretim kesintilerinin hâlâ yalnızca ihtimal olduğunu belirtti.

“SOMUT ADIMLAR BİRKAÇ GÜN İÇİNDE YAYIMLANACAK”

Putin, “Bunu düşünüyoruz, henüz bir çözüm yok. Somut adımlar birkaç gün içinde yayımlanacak Rusya cumhurbaşkanlığı kararnamesinde açıklanacak” dedi.

‘APTALCA’ DEDİ, ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Putin ayrıca, Batı’nın fiyat tavanı uygulamasını “aptalca” olarak niteleyerek, fiyat tavanı uygulayanların enerji fiyatlarının “astronomik” biçimde artacağını belirtti.