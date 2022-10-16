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Petrol krizinde yeni gelişme! Arap ülkelerinden Biden’ı kızdıracak açıklama

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Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC), OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararının "doğru" olduğunu ve "tam zamanında" alındığını açıkladı.
Petrol krizinde yeni gelişme! Arap ülkelerinden Biden’ı kızdıracak açıklama

OAPEC Genel Sekreteri Ali bin Sebt tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetimi tarafından eleştirilen OPEC+ grubunun kararı savunuldu.

Bin Sebt, OPEC+ grubunun “doğru bir karar” aldığını belirterek “tam zamanında” alındığını ifade etti.

Ekonominin küresel anlamda bir belirsizlik döneminden geçtiğine dikkati çeken Bin Sebt, küresel ekonomide büyüme beklentisinin 2023’te yüzde 3’e düştüğünü hatırlattı.

PETROL FİYATLARINA VURGU YAPILDI

Bin Sebt, OPEC+ grubunun petrol piyasasındaki düzensizliği göz önünde bulundurarak arz-talep dengesi doğrultusunda “proaktif bir adım attığını” kaydetti.

Genel Sekreter, kararın temel amacının küresel petrol piyasasında istikrar ve dengeyi sağlamanın yanı sıra petrol fiyatlarını tüm piyasa tarafından kabul edilebilir seviyelere çekmek olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 5 Ekim’de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, 11 Ekim’de ABD Başkanı Joe Biden’ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.

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