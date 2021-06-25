Petrol OPEC+ öncesi haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor

Petrol, stokların azalması ve piyasanın giderek sıkılaşmasıyla üst üste beşinci haftayı da kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Petrol, stokların azalması ve piyasanın giderek sıkılaşmasıyla üst üste beşinci haftayı da kazançla kapatmaya doğru ilerliyor.

Vadeli kontratlar, New York piyasasında bu hafta yüzde 2’den fazla yükselirken Brent petrol Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. OPEC+’ın 1 Temmuz’da gerçekleştireceği toplantıda üretimi artırması bekleniyor.

ABD ve Avrupa da dahil olmak üzere bazı anahtar bölgelerde yakıt talebinin toparlanmasıyla beraber Brent petrolün varil başına 100 dolar olabileceğine dair tahminler de artıyor. Nükleer anlaşma görüşmelerinin sekteye uğramasıyla beraber İran’ın fazladan petrolünün piyasalara girmesi beklenmiyor.