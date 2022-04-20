Petrol sahalarının kapanmasının ardından Libya'nın günlük kaybı 60 milyon dolar

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkedeki önemli petrol üretim sahaları ile limanların kapatılmasının maliyetinin günlük 60 milyon dolar olduğunu söyledi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ulusal Birlik Hükümeti Bakanlar Kurulunun beşinci olağan toplantısına başkanlık etti.

Libya hükümetinin sosyal medya hesabından yayınlanan konuşmasında Dibeybe, petrol üretiminden gelen bütün gelirin Libya halkına ait olduğunu belirterek, "Maalesef ülkemizin günlük zararı 60 milyon dolar. " dedi.

Petrol üretim sahaları ve limanların kapatılmasıyla ilgili başsavcılıktan soruşturma talebinde bulunduğunu aktaran Dibeybe, güvenlik birimlerine petrol sahalarında yaşanan sorunların giderilmesi konusunda talimat verdiğini açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki "Fi" ve "Şerara" petrol sahaları ile doğudaki "Zeytuna" ve "Brega" limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'tan fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.