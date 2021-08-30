Petrol sızıntısı Karpaz’a kadar ulaştı

Suriye’nin petrol rafinerilerinin birinin içindeki bir elektrik santralinde meydana gelen arızadan dolayı büyük bir petrol sızıntısı yaşanıyor. Sızıntı Karpaz açıklarına kadar ulaştı.

Suriye’nin petrol rafinerilerinin birinin içindeki bir elektrik santralinde meydana gelen arızadan dolayı büyük bir petrol sızıntısı yaşanıyor. Sızıntı Karpaz açıklarına kadar ulaştı.

Suriye devlet haber ajansının duyurduğuna göre, Suriye’nin petrol rafinerilerinden birinin içindeki bir elektrik santralindeki kazanın neden olduğu büyük bir petrol sızıntısının Akdeniz ülkelerinin kıyılarına yayıldığı belirtildi.

EOS Orbit’in Sentinel-1 kullanan yeni uydu görüntü analizi, petrol sızıntısının beklenenden çok daha büyük olduğunu ve neredeyse 1000 km2’lik bir alana yayıldığını gösteriyor.

Suriye Devlet Haber Ajansı, sızıntının Baniyas kasabasındaki rafinerinin yaklaşık 20 kilometre kuzeyindeki sahil kasabası Jableh’e ulaştığını ve Suriye’nin çevre departmanının ve kıyı eyaleti Lazkiye belediyesinin ilgili tüm departmanları alarma geçirdiğini de sözlerine ekledi. Kayalık bölgelerde kıyıların temizlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.