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Petrol stoklardaki daralma ile yükseliyor

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Petrol, ABD stoklarındaki daralma ve ABD enflasyonundaki düşüş işaretlerinin tetiklediği daha geniş risk iştahının desteğiyle ikinci günde de yükseldi.
Petrol stoklardaki daralma ile yükseliyor

Küresel gösterge Brent Çarşamba günü yüzde 0,5 yükseldikten sonra varil başına 83 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü 79 doların üzerindeydi. ABD petrol stokları geçen hafta 2,5 milyon varil düşerek Mart ayından bu yana ilk kez arka arkaya düşüş yaşadı ve ülke genelindeki stoklar neredeyse bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

Daha geniş piyasalarda risk varlıkları, ABD enflasyonunun altı aydan beri ilk kez soğumasının ardından yükseldi ve bu da Fed'in daha gevşek para politikası için alan sağladı. Bu durum, Bloomberg göstergesinin üçüncü gündeki kayıplarını göstermesiyle birlikte ABD dolarını düşüşe geçirdi ve emtiaları denizaşırı alıcılar için daha cazip hale getirdi.

OPEC+ ülkelerinin arzı kısması nedeniyle ham petrol yılbaşından bu yana yüksek seyrediyor, ancak Orta Doğu'daki gerilimlerin azalması ve bazı ürün zayıflıklarının işaretleri ortaya çıkmasıyla fiyatlar Nisan ayının başından bu yana kazanımlarını azalttı. Uluslararası Enerji Ajansı, hafta ortası raporuna göre yıllık talep büyüme tahminini günde 140.000 varil azalttı, ancak geçen yılki tüketim tahminlerini revize ettikten sonra küresel talebin hala günlük 103,2 milyon varillik yıllık rekor seviyesinde olduğunu görüyor

ING Groep NV emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, "ABD'den gelen son makro veriler, Fed'in yakında faiz indirimine başlayabileceği yönündeki beklentileri artırdı, bu da petrole bir miktar destek sağlayacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni döneminde Çin'e ilk ziyareti için Pekin'e gelmesiyle birlikte jeopolitik de ilgi odağı oldu ve Ukrayna'daki savaşını sürdüren Moskova ile ilişkinin önemini vurguladı. Asya'nın en büyük ekonomisi, işgalin ardından Avrupa ve ABD'deki alıcıların geri dönmesiyle daha fazla Rus ham petrolü akışına başladı.

 

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