  • BIST 116.638
  • Altın 158,624
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Petrol tankeriyle yük gemisi çarpıştı

» »
Petrol tankeriyle yük gemisi çarpıştı
iki geminin çarpıştığını, 32 mürettebatın kayıp olduğunu açıkladı.

Panama'ya ait bir petrol tankeriyle Hong-Kong'a ait bir yük gemisi Cumartesi akşam saatlerinde Çin'in doğu kıyısında çarpıştı. Çin haber ajansı Şinhua'ya göre Çin Ulaştırma Bakanlığı, ülkenin doğu kıyılarında iki geminin çarpıştığını, 30'u İranlı 2'si Bangladeşli 32 mürettebatın kayıp olduğunu açıkladı.

Kayıp mürettebatın, petrol tankerinin personeli olduğu bildirildi. 

Bakanlık, yük gemisindeki Çin vatandaşı 21 mürettebatın ise kurtarıldığını duyurdu.

274 metre uzunluğundaki petrol tankeri 136 bin ton petrol taşıyordu. Bakanlık verilerine göre, İranlı bir taşımacılık şirketine ait olan tanker, çarpışmadan bu yana hala yanıyor.

Bakanlık, çarpışma sonucu petrolün denize döküldüğünü açıklarken, kirlenen alanla ilgili bilgi vermedi.

225 metre uzunluğundaki yük gemisi ise, 64 bin tahıl taşıyordu. Kısmen hasar gören gemi Çin nakliye şirketine aitti ve ABD'den Çin'e seyehat ediyordu.

Çarpışma yerine, 3 deniz temizleme gemisi ile 5 arama kurtarma gemisi gönderildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kuzey Kore: BM yaptırımları savaş nedeni24 Aralık 2017 Pazar 16:44
  • Avustralya’daki araçlı saldırıda terör bağlantısı bulunmuyor21 Aralık 2017 Perşembe 18:27
  • Avustralya'da araç yayaların arasına daldı21 Aralık 2017 Perşembe 18:02
  • Filipinler'de yolcu feribotu alabora oldu21 Aralık 2017 Perşembe 18:00
  • Rusya'da rüşvetten suçlu bulunan eski bakana sekiz yıl hapis15 Aralık 2017 Cuma 17:11
  • Kuzey Kore: Şu anda önümüzdeki soru, savaşın ne zaman çıkacağı07 Aralık 2017 Perşembe 18:21
  • Rusya'da 9 medya kurumu yabancı ajan ilan edildi!05 Aralık 2017 Salı 14:01
  • Gürcistan'da esrar kullanmak artık suç değil03 Aralık 2017 Pazar 18:13
  • Kuzey Kore "ABD'yi vurabilecek" menzilde füze denedi29 Kasım 2017 Çarşamba 17:27
  • Putin'den yabancı basının "ajan" olarak tanınmasına onay26 Kasım 2017 Pazar 18:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti