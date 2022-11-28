  • BIST 4.923,23
  • Altın 1047.451
  • Dolar 18.63
  • Euro 19.4067
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Petrol ürünleri ticaretine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kuruluna sevk edildi

» »
Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, petrol ürünleri ticareti ile ilgili düzenlemeyi oyçokluğu ile Genel Kurula sevk etti.
Petrol ürünleri ticaretine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kuruluna sevk edildi

Cumhuriyet Meclisi basın ofisinden verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Yasemin Öztürk başkanlığında toplanan komite, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Arasında Petrol Ürünleri Ticaretine İlişkin (Onay) Yasa Tasarısını oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurula sevk etti. 

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan temsilciler de katıldı.

Komite toplantısına Komite üyeleri UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı; Komite dışından da UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ile Salahi Şahiner katıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TUTDER: Sudaki Bromat tehlikesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz28 Kasım 2022 Pazartesi 16:09
  • KTOEÖS: Uyarmıştık!28 Kasım 2022 Pazartesi 16:00
  • Bir Haftada 5 Yangın28 Kasım 2022 Pazartesi 15:32
  • Tabipler Birliği: Dikkat Uyuz Var!28 Kasım 2022 Pazartesi 15:28
  • 50 Kaza, 1 Vefat28 Kasım 2022 Pazartesi 15:14
  • Tufan Erhürman’ndan iktidara eleştiri28 Kasım 2022 Pazartesi 15:05
  • Meclis toplanamadı!28 Kasım 2022 Pazartesi 14:53
  • Arıklı:Milli hava yolu şirketi kurulması için çalışmalar yeniden başlatılacak, yeni gelişmeler var!28 Kasım 2022 Pazartesi 14:30
  • Üstel açıklama yaptı..."Ülkemiz siyaseti Sayın Arter’in birikimlerinden ve deneyimlerinden yararlanmaya devam edecektir."28 Kasım 2022 Pazartesi 14:09
  • KITSAB’tan TÜRSAB’a mesaj “Birlikte Başaracağız”28 Kasım 2022 Pazartesi 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti