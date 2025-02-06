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Petrol yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor

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Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın enerjiye yönelik tarife tehditleri görünümü etkilediğinden bu yıl en düşük seviyeye yakın seyretti.
Petrol yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor

Brent ham petrolü, Çarşamba günü yüzde 2,1 düşerek tüm yıl başından bu yana elde ettiği kazanımları sildikten sonra 75 doların altına düştü, ABD Ham Petrolü ise 71 dolara yakın. Çin, Pazartesi gününden itibaren ABD’ye misilleme tarifeleri uygulamaya hazırlanıyor ve küresel büyümeye zarar verebilecek bir ticaret savaşı ateşleniyor.

Yatırımcılar, Trump’ın göreve başlamasından bu yana ham petrol ve akaryakıt piyasalarından çekildi ve bu da fiyatların düşmesine neden oldu, ancak İran ve Rusya’dan gelen arz kısıtlamalarının yanı sıra Kanada ve Meksika’dan gelen ham petrole yönelik yaptırımların ertelenmesiyle ilgili endişeler devam ediyor. Bunun sonucunda bazı Orta Doğu petrol sınıfları güçlendi. Suudi Arabistan, Asya’ya yönelik petrol fiyatını artırdı.

Singapur’daki aracı kurum Phillip Nova Kıdemli Piyasa Analisti Priyanka Sachdeva, “ABD ile Çin arasındaki devam eden ticaret anlaşmazlığı, küresel petrol piyasasına belirsizlik enjekte etmeye devam ediyor. Bu arada, ABD envanterlerindeki artış, iç piyasada potansiyel bir arz fazlası olduğunu ve bunun fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini gösterebilir” dedi.

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