Petrolde denge arayışı

Petrol, piyasanın ABD ticaret ortaklarına yönelik olası karşılıklı tarifeler kararının sonuçlarını değerlendirmesiyle istikrar kazandı.

Brent varil başına 75 dolara yakın seyrederken, ABD Ham Petrolü ise varil başına 71 doların üzerinde. ABD Başkanı Trump, ülke bazında yeni vergiler önermek için bir yasa tasarısı imzaladı. Tamamlanması haftalar veya aylar sürebilir, ancak ticaret gerginliği olasılığını artırdı.

Amerikan Petrol Enstitüsü’ne göre, Kanada ve Meksika’dan gelen ham petrole uygulanan tarifeler, çelik üzerindeki bir vergiyle birlikte gelecek ay başlayacak.

Petrol, ABD yaptırımlarının Rus ham petrolünün akışını sıkılaştırdığına dair işaretlerin ardından bu hafta Ocak ortasından bu yana ilk kez hafif bir artışa doğru gidiyor. Ancak Trump ve mevkidaşı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için görüşmelerde anlaştı, bu da arza yönelik spekülasyon risklerinin azalabileceği anlamına geliyor.

Rusya’ya ve İran’a uygulanan yaptırımlar, Uluslararası Enerji Ajansı’nın bu yıl küresel petrol fazlası beklentilerini bir kez daha düşürmesine neden oldu.