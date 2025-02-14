  • BIST 9891.17
  • Altın 3417.509
  • Dolar 36.2145
  • Euro 37.9579
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKATrump: 'Gazze'yi satın almakta kararlıyım'

Petrolde denge arayışı

» »
Petrol, Trump’ın ABD ticaret ortaklarına yönelik olası karşılıklı tarifeler kararından sonra istikrar kazandı.
Petrolde denge arayışı

Petrol, piyasanın ABD ticaret ortaklarına yönelik olası karşılıklı tarifeler kararının sonuçlarını değerlendirmesiyle istikrar kazandı.

Brent varil başına 75 dolara yakın seyrederken, ABD Ham Petrolü ise varil başına 71 doların üzerinde. ABD Başkanı Trump, ülke bazında yeni vergiler önermek için bir yasa tasarısı imzaladı. Tamamlanması haftalar veya aylar sürebilir, ancak ticaret gerginliği olasılığını artırdı.

Amerikan Petrol Enstitüsü’ne göre, Kanada ve Meksika’dan gelen ham petrole uygulanan tarifeler, çelik üzerindeki bir vergiyle birlikte gelecek ay başlayacak.

Petrol, ABD yaptırımlarının Rus ham petrolünün akışını sıkılaştırdığına dair işaretlerin ardından bu hafta Ocak ortasından bu yana ilk kez hafif bir artışa doğru gidiyor. Ancak Trump ve mevkidaşı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için görüşmelerde anlaştı, bu da arza yönelik spekülasyon risklerinin azalabileceği anlamına geliyor.

Rusya’ya ve İran’a uygulanan yaptırımlar, Uluslararası Enerji Ajansı’nın bu yıl küresel petrol fazlası beklentilerini bir kez daha düşürmesine neden oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Altın fiyatları rekora yakın07 Şubat 2025 Cuma 10:42
  • Sterlin 44,72 TL’den satılıyor... İşte güncel kurlar07 Şubat 2025 Cuma 10:23
  • Dolar ve Sterlin sakinleşti...06 Şubat 2025 Perşembe 10:48
  • Altın yatay seyrediyor06 Şubat 2025 Perşembe 10:08
  • Petrol yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor06 Şubat 2025 Perşembe 09:48
  • Altın rekor seviyeye yakın04 Şubat 2025 Salı 11:07
  • Brent petrolün varili 75,05 dolardan işlem görüyor04 Şubat 2025 Salı 09:42
  • Dövizin ateşi düşmüyor... İşte güncel kurlar04 Şubat 2025 Salı 09:16
  • Petrolde ABD yaptırımlarıyla sert yükseliş03 Şubat 2025 Pazartesi 10:06
  • Dolar’ın yükselişi sürüyor!03 Şubat 2025 Pazartesi 09:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti