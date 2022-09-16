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Petrolde kayıp serisi üçüncü haftasında

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Küresel talep görünümüne ilişkin endişelerin yükselmesi sonrası petrol üçüncü haftalık kayba hazırlanıyor.
Petrolde kayıp serisi üçüncü haftasında

Petrol, kötüleşen küresel ekonomik ortamın talep endişelerini artırması ve yükselen ABD dolarının ham petrolü maliyetli hale getirmesiyle üçüncü haftada da prim kaybediyor.

ABD ham petrolü, haftayı yüzde 1'den fazla düşüşle tamamlama yolunda ilerlerlerken, varil başına 85 doları gördü. Brent petrol de hafta içinde 90 doları test etti.

Ham petrol, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından görülen tüm kazanımları tersine çevirerek, iki yıldan fazla bir süredir düşüş yolunda ilerliyor. Yatırımcılar ekonomik görünüm için beklentilerini yeniden ayarladıkça, küresel hisse senetleri ve bakır dahil diğer emtialar geriledi. ABD'de, önde gelen şirketlerin bir kısmı bu hafta yükselen risklere işaret etti.

Singapur'daki ING Group NV Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, "Petrol piyasasındaki algı, Çin'in talep endişeleri devam ederken büyük ölçüde olumsuz olmaya devam ediyor. Dolarda gördüğümüz güçlenme, daha şahin Fed beklentileriyle birleştiğinde, emtia kompleksinin büyük kısmı için pek yardımcı olmayacak" dedi.

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