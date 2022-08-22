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Petrolde rotalar değişti

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Rus petrolündeki ucuzlama Türkiye’nin petrol ithalatındaki yeni bir detayı verilere yansıttı. Savaş sonrası iskontolu satılan Rus petrolünde Türkiye'nin bu yılki ithalatı ikiye katlanarak 200 bin varili aştı.
Petrolde rotalar değişti

Savaş sonrası uygulanan ambargo nedeniyle alıcı bulmakta zorlanan Rus petrolü, brent petrolün yüzde 25-30 altından fiyatlarla alıcı bulmaya başlarken Türkiye’nin ülkeden petrol ithalatının bu yıl ikiye katlandığı kaydedildi.

Refinitiv verileri Türkiye'nin Urallar ve Sibirya Hafif petrolü de dahil olmak üzere Rusya'dan geçtiğimiz sene aynı dönemde günde 98 bin varil olan petrol ithalatını bu yıl 200 bin varilin üzerine çıkardığını gösterdi. Veriler TÜPRAŞ ve Azerbaycan'ın SOCAR şirketine ait STAR rafinerisinin Rusya'dan Urallar ve Sibirya Hafif petrolü alımını ciddi şekilde artırdığını aynı zamanda Kuzey Denizi, Irak ve Batı Afrika petrolü alımlarını ise azalttığına işaret etti.

45 BİN VARİLDEN 111 BİNE…

Verilere göre TÜPRAŞ Ocak-Ağustos arasında Rusya'dan günde yaklaşık 111 bin varil petrol alacak. Bu rakam geçtiğimiz sene aynı dönemde 45 bin varil seviyesindeydi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta 'özel askeri operasyon' adını verdiği bir hamleyle Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Batılı ülkeler peş peşe Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamıştı. Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret, AB ülkelerindeki şirketlerin yarattığı boşluk ile birlikte ciddi şekilde artmıştı.

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