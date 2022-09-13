Petrolde sakin seyir

Petrol piyasasında hareket haftanın ilk işlem gününe göre daha sakin bir seyir gösterdi. ABD ham petrolü ve Brent petrolde ilk işlemlerde sınırlı düşüş izlendi.

Petrol, zayıf doların küresel talep endişelerini dengelemeye yardımcı olması, yatırımcıların Fed politikasını ve risk iştahını şekillendirecek ABD enflasyon raporunu beklemesiyle daha temkinli fiyatlamalara sahne oldu.

ABD ham petrolü 87, Brent petrol de 93 doların altını test etti.

Yatırımcılar, virüs kısıtlamalarının uyguladığı Çin de dahil olmak üzere küresel talep konusunda endişeliyken ve Avrupa Birliği enerji krizinden dolayı elektrik kesintisi planlarına hazırlarken, ham petrol bu ayın başlarında Ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Geçen hafta rekor kırdıktan sonra dolarda yaşanan düşüş emtiadaki alım maliyetlerini düşürmüştü.

ABD enflasyon baskısı Ağustos ayındaki fiyat baskılarını detaylandıracak. Ekonomistler, kısmen düşük benzin fiyatlarına bağlı olarak manşet rakamında yıllık bir düşüş bekliyorlar. Bununla birlikte, piyasa aktörleri önümüzdeki hafta Fed'den büyük bir faiz artırımı daha bekliyor.