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Petrolde sıkılaşma endişesi

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ABD'de beklentileri aşan enflasyon tüm varlık sınıflarını etkiledi. Petrol piyasaları da enflasyon verisi sonrası daha fazla sıkılaşma hamlesinin talebi etkileyeceği beklentisiyle geriledi.
Petrolde sıkılaşma endişesi

Petrol, enflasyonla mücadele için ABD'de daha fazla parasal sıkılaştırmanın talebe zarar vereceği endişesiyle geriliyor.

BRENT PETROL 93 DOLARIN ALTINDA

ABD ham petrolü dalgalı bir seansın ardından 87 doların altını düştü. Brent petrol ise 93 doların altını test etti.

Petrol, piyasada işlem yapan aktörlerin olası bir küresel yavaşlama, daha sıkı para politikası ve daha düşük enerji talebini fiyatlandırmaya çalışmasıyla bu ayın başlarında, Ocak ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

Beklenenden daha sıcak olan ABD enflasyon rakamları, Fed’in bir başka sert faiz artışı ihtimalinin yanı sıra, zaten rekora yakın olan dolarda daha fazla kazanç için zemin hazırladı. ABD Merkez Bankası'nın dünyanın en büyük ekonomisini resesyona sokabileceğine dair artan endişeler de yeniden gündeme geldi.

IG Asia Pte Pazar Stratejisti Yeap Jun Rong, "ABD, stratejik stoklarını yeniden doldurmayı planlıyor, fiyatlar için bir taban olabileceği yönündeki beklentileri yönlendirebilir” dedi.

Bloomberg'e konuşan ve verilerle ilgili bilgi sahibi olan kaynaklara göre göre, Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon varil arttığını bildirdi.

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